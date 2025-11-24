Накопления Константина Меладзе на вкладах в России превысили миллион рублей

Продюсер Константин Меладзе, находясь за границей, продолжает накапливать деньги на банковских вкладах в России. Telegram-канал Shot заявил, что на процентах он заработал больше миллиона рублей с начала спецоперации на Украине.

Композитор не решился отказываться от пассивного дохода. Заработанные миллионы отложил на накопительные счета в российских банках. Ежегодно получает примерно 500 тысяч рублей сверху. Сам продюсер живет в другой стране, сейчас вместе с младшим братом, Валерием Меладзе, отправился в тур по европейским и азиатским странам.

Также в России процветает бизнес Константина Меладзе. Доходы продюсерского центра “Меладзе мьюзик” увеличились, превысив 85 миллионов рублей. При этом в октябре прошлого года композитор оформил компанию на свой грузинский паспорт. До этого она была записана на украинский.

Ранее стало известно, что бывшая жена Константина Меладзе Вера Брежнева так и не смогла построить карьеру за рубежом. Теперь ей приходится раздеваться на камеру, чтобы получить деньги.