Галкин пел на украинском, Рикки Мартин подпевал. Скандальная свадьба украинки в Каннах удивила киевлян
Максим Галкин* и певец Валерий Меладзе стали хедлайнерами роскошной украинской свадьбы в Каннах. Источники телеграм-канала Shot сообщили, что муж Пугачевой все мероприятие провел на русском языке.
Двухдневный праздник в историческом замке Château de la Croix des Gardes устроил киевский IT-предприниматель Ники Ломиа. Он женился на 25-летней Нике Кузнецовой, модели из Харькова.
Общая стоимость мероприятия, по оценке прессы, могла составить около шести миллионов долларов. Только аренда замка стоила жениху 100 тысяч долларов в сутки, украинские СМИ назвали праздник «самой дорогой свадьбой года».
Среди приглашенных были граждане России, Украины, Грузии и стран Европы. Галкин* выступил ведущим мероприятия. Кроме того, он исполнил несколько песен на украинском языке, хотя общаться с гостями и молодоженами предпочел все же по-русски. За вечер шоумен заработал около 130 тысяч долларов.
Подпевающий ему Меладзе получил примерно 13 миллионов рублей. На сцене появился и Рики Мартин — ему заплатили 1,5 миллиона долларов.
Некоторые жители Украины в социальных сетях высказали недовольство как затратами молодоженов на свадьбу, так и русскоязычным ведущим. Комментарии собирала украинская пресса.
Ники Ломиа уроженец Грузии и соучредитель крупной IT-компании Spribe, зарегистрированной в Киеве.
Его бизнес специализируется на разработке игрового софта и платформ для онлайн-казино, работающих на европейском рынке. С невестой он познакомился в Монако.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.