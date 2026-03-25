Меладзе заработал 16 миллионов на бизнесе в России за 2025 год

Переехавший за границу после начала СВО певец Валерий Меладзе заработал на бизнесе в России 16 миллионов рублей за 2025 год. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

На артиста и его сестру Лиану зарегистрировано ООО «Вантаж», которому принадлежит одноименный трехэтажный торговый центр в Восточном Бирюлеве. Ежегодно после отъезда ТЦ приносит исполнителю хита «Салют, Вера!» не меньше 15 миллионов.

Также в 2025-м Меладзе решил расширить предпринимательскую деятельность в России и стал заниматься арендой недвижимости.

Ранее стало известно, что брат певца, композитор Константин Меладзе, заработал на российском бизнесе 100 миллионов чистой прибыли за прошлый год. Доход компании вырос в семь раз с 2022 года.