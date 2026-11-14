Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). С многодетной 34-летней матери полностью сняли судимость и разрешили ей выехать за границу, чтобы продолжить лечение.

Что означает указ

Блогеру диагностировали четвертую стадию рака с метастазами, она прошла уже несколько курсов химиотерапии. Защита Лерчек настаивала, что ей необходима специализированная CAR-T-клеточная терапия, которую могут провести врачи в Китае, но для этого нужно снять наложенные судом ограничения.

Президент, руководствуясь принципами гуманности, полностью отменил наказание и снял судимость. Также он аннулировал штраф в 763,5 миллиона рублей.

«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности. Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой», — рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

После публикации документа Чекалина, несмотря на тяжелую болезнь, вышла на связь и опубликовала видео в соцсети Instagram*. В кадр попали ее дети, мать, а также гражданский муж, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

«Я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично за вашу доброту, за то, что дали мне помилование. На самом деле это не просто помилование, это значит больше для меня. Это значит возможность жить», — сказала блогер в обращении к Путину.