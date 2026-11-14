Китай ждет. Что будет делать Лерчек после помилования
Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек (Валерии Чекалиной). С многодетной 34-летней матери полностью сняли судимость и разрешили ей выехать за границу, чтобы продолжить лечение.
Что означает указ
Блогеру диагностировали четвертую стадию рака с метастазами, она прошла уже несколько курсов химиотерапии. Защита Лерчек настаивала, что ей необходима специализированная CAR-T-клеточная терапия, которую могут провести врачи в Китае, но для этого нужно снять наложенные судом ограничения.
Президент, руководствуясь принципами гуманности, полностью отменил наказание и снял судимость. Также он аннулировал штраф в 763,5 миллиона рублей.
«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности. Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой», — рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
После публикации документа Чекалина, несмотря на тяжелую болезнь, вышла на связь и опубликовала видео в соцсети Instagram*. В кадр попали ее дети, мать, а также гражданский муж, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.
«Я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично за вашу доброту, за то, что дали мне помилование. На самом деле это не просто помилование, это значит больше для меня. Это значит возможность жить», — сказала блогер в обращении к Путину.
Как сейчас себя чувствует Лерчек
Адвокат Константин Третьяков подтвердил, что его подзащитная готовится к отъезду на лечение в Китай. Он уточнил, что ситуация действительно требовала поездки за границу.
«Мы выражаем свою искреннюю признательность Владимиру Владимировичу Путину и всем причастным за это жизненно важное решение», — отметили адвокаты Наталья Разумовская и Константин Третьяков в своем телеграм-канале.
После публикации указа все службы сработали оперативно — многодетной матери удалось быстро получить загранник. Чекалина записала видео прямо на пороге госучреждения и показала документ. Она предложила стоящему рядом сыну вместе с ней попрыгать от счастья.
«Ура, смотрите, что есть — загранпаспорт! А Это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай», — поделилась инфлюенсер.
Также она записала ролик, в котором поблагодарила подписчиков и рассказала, что будет бороться с болезнью ради своей семьи.
В беседе с 360.ru Третьяков уточнил, что его подзащитная очень рада и надеется на лучшее.
«Она находится в таком добром, хорошем шоке от первого приятного события за все последние месяцы и годы», — подчеркнул он.
По его словам, сейчас близкие Валерии Чекалиной направляют все силы на то, чтобы спасти ее.
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