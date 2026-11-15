Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) в интервью ИС «Вести» признала, что совершила ошибки и заявила, что не намерена повторять их в будущем. Она заявила, что будет до конца жизни молиться за помиловавшего ее президента Владимира Путина.

«И я знаю, что в жизни многие люди совершают ошибки, и я совершила свои. Главное — теперь их осознать, принять и в будущем больше не повторять», — заявила Чекалина.

Указ о помиловании Путин подписал 14 ноября. Глава государства отменил наказание и снял судимость.

Лерчек рассказала, что планирует поехать в Китай на лечение, которое продлится около месяца. В поезде ее будет сопровождать гражданский муж и отец ее четвертого ребенка танцор Луис Сквиччиарини. У Чекалиной четвертая стадия рака с метастазами, она перенесла девять курсов химиотерапии.

В Китае она пройдет курс CAR-T-терапии.