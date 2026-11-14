Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, срочно согласовывает новые даты, чтобы отправиться на лечение в Китай. Об этом сообщил 360.ru ее адвокат Константин Третьяков.

После помилования, которое подписал сегодня президент России Владимир Путин, женщина сможет выехать за границу.

«Приглашение на лечение, в связи с которым этот вопрос подняли, было на конкретную дату. У клиники есть свой график приема больных, было подобрано окно. Эти даты прошли, пока проходили суды. Поэтому сейчас актуализируем в срочном порядке возможные даты лечения, когда ее смогут принять. Ну и после этого, безусловно, она поедет», — рассказал Третьяков.

Он подчеркнул, что именно это было главной целью обращения с просьбой о помиловании.

«Мы выражаем, искреннюю признательность всем причастным, в первую очередь, президенту, за оперативное решение», — добавил адвокат.

Ранее помощница Лерчек сообщила, что блогер находится в тяжелом состоянии.