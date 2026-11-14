Помилование освободило Лерчек от уплаты штрафа 763 миллиона рублей

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, после помилования может не платить назначенный ей судом штраф 763 миллиона рублей. Об этом сообщил 360.ru ее адвокат Константин Третьяков.

«Из текста следует, что сняли все. Потому что в отдельных случаях бывает конкретизация — освободить от основного наказания, либо освободить от дополнительного наказания. <…> Я так понимаю, что сняли все запреты, которые были наложены», — отметил юрист.

По его словам, сейчас главный вопрос — спасение жизни его клиентки. Благодаря помилованию она сможет отправиться в китайскую клинику на лечение.

Третьяков добавил, что блогер и все ее близкие искренне благодарны президенту Владимиру Путину и всем причастным к решению.

«Она находится в таком добром, хорошем шоке от первого приятного события за все последние месяцы и годы», — рассказал адвокат.

Чекалина подала прошение в четверг. В субботу утром глава государства подписал указ о помиловании.