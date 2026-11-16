Лерчек остается потерпевшей по делу о пропаже ее драгоценностей

Блогер Валерия Чекалина остается потерпевшей по делу о краже у нее драгоценностей, которые пропали в ходе обыска. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Лерчек партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков.

«Валерия остается в статусе потерпевшей по уголовному делу о халатности, возбужденному после пропажи ее украшений, изъятых в ходе обыска», — отметил адвокат.

По его словам, защита неоднократно подавала ходатайство о возврате украшений блогера. Во время обыска в доме Чекалиной изъяли 22 комплекта украшений премиальных брендов.

Лерчек планирует пройти лечение в Китае. Блогер болеет раком, у нее диагностировали четвертую стадию. В КНР она хочет пройти CAR-T-терапию — это когда вакцину от рака делают из крови пациента. В КНР Чекалина поедет со своим гражданским супругом и отцом ее четвертого ребенка аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини.