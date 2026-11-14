Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, поблагодарила президента России Владимира Путина за помилование. Видеообращение она опубликовала в Instagram*

«Я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично за вашу доброту, за то, что дали мне помилование. На самом деле это не просто помилование, это значит больше для меня. Это значит возможность жить», — обратилась блогер к главе государства.

Рядом с Чекалиной в кадре находилась ее семья — мать, дети и отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Все они тоже сказали «спасибо».

Блогер записала еще один ролик, в котором помимо благодарности президенту выразила признательность подписчикам. Она добавила, что будет бороться с болезнью ради своей семьи.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Путин принял такое решение.

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