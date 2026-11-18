Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, отправилась на лечение в Китай. Об этом сообщил в Instagram* ее терапевт Олег Абакумов.

Блогер и врач вышли в эфир вместе. Они рассказали, что Чекалина прошла последний этап химии в рамках подготовки к клеточной терапии в Китае.

Затем ей подняли уровень белка и аминокислот в крови.

При CAR‑T‑терапии у пациента забирают Т‑лимфоциты, добавляют к ним специальный датчик, помогающий распознавать рак, и вводят их обратно. Китай — одна из ведущих стран в этом виде лечения. В клиники у блогера сначала возьмут анализы, чтобы определить, подходит ли ее случай для такого метода.

«Если да, то это будет чудо-чудесное, потому что это единственное, что может продлить ей жизнь», — подчеркнул доктор.

Ранее президент России Владимир Путин помиловал Чекалину.

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