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    Блогер Лерчек рассказала о получении загранпаспорта

    Фото: РИА «Новости»

    Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, получила заграничный паспорт. Об этом она рассказала в соцсети Instagram*.

    «Ура, смотрите, что есть — загранпаспорт! А это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай», — заявила Чекалина.

    Она записала ролик на пороге госучреждения и предложила стоящему рядом сыну вместе с ней попрыгать от счастья. Блогер поблагодарила ФСИН, УИИ и миграционную службу за содействие скорейшему получению документа.

    Ранее адвокат Чекалиной Константин Третьяков рассказал, что выданное приглашение в китайскую клинику просрочено. По его словам, блогер сейчас спешно согласовывает новые даты, чтобы продолжить лечение рака желудка.

    *Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей — Facebook, Instagram и Threads — на территории Российской Федерации запрещена.

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