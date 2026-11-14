Блогер Лерчек рассказала о получении загранпаспорта

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, получила заграничный паспорт. Об этом она рассказала в соцсети Instagram*.

«Ура, смотрите, что есть — загранпаспорт! А это значит, что совсем-совсем скоро можно будет лететь в Китай», — заявила Чекалина.

Она записала ролик на пороге госучреждения и предложила стоящему рядом сыну вместе с ней попрыгать от счастья. Блогер поблагодарила ФСИН, УИИ и миграционную службу за содействие скорейшему получению документа.

Ранее адвокат Чекалиной Константин Третьяков рассказал, что выданное приглашение в китайскую клинику просрочено. По его словам, блогер сейчас спешно согласовывает новые даты, чтобы продолжить лечение рака желудка.