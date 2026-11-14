Песков объяснил, почему Путин помиловал Лерчек
Песков: Путин помиловал Лерчек из соображений гуманности
Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, исключительно из соображений гуманности. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.
«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности. Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой», — отметил пресс-секретарь.
По его словам, российский лидер учел то, что у женщины тяжелое заболевание и есть несовершеннолетние дети.
Ранее адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что блогер срочно согласовывает новые даты, чтобы выехать на лечение в Китай. По его словам, срок ранее полученного от клиники приглашения истек.