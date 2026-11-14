Президент России Владимир Путин помиловал блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, исключительно из соображений гуманности. Об этом сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

«При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности. Очевидно, что экономический ущерб для государства был очень большой», — отметил пресс-секретарь.

По его словам, российский лидер учел то, что у женщины тяжелое заболевание и есть несовершеннолетние дети.

Ранее адвокат Чекалиной Константин Третьяков сообщил, что блогер срочно согласовывает новые даты, чтобы выехать на лечение в Китай. По его словам, срок ранее полученного от клиники приглашения истек.