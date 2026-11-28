Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, вернули ювелирные украшения и 45 миллионов рублей, изъятые при обыске в 2024 году. Об этом РИА «Новости» рассказал ее адвокат Константин Третьяков.

Президент России Владимир Путин ранее помиловал Лерчек, так как она проходит лечение от рака желудка. После этого она отправилась в Китай, где планирует пройти лечение с помощью новейшей процедуры.

Во время следствия в доме Лерчек изъяли 45 миллионов рублей наличными и 22 комплекта украшений премиальных брендов. Среди них были браслеты, серьги, ожерелья и часы Chopard, Rolex и Cartier.

Сотрудники УВД ТиНАО вернули Валерии украшения и 45 миллионов рублей, изъятых осенью 2024 года.

В октябре МВД сообщало, что часть изъятых драгоценностей не приобщили к уголовному делу как доказательства и хранили с нарушениями. Это обернулось потерей двух украшений на сумму около 14,4 миллиона рублей, которые, по словам адвоката, пока не нашли.

Ранее популярный блогер из Колумбии Ката Аматиста (настоящее имя — Каталина Фернандес), которая на протяжении трех лет сражалась с онкологическим заболеванием, скончалась в возрасте 25 лет.