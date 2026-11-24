Сегодня 01:00 Наталья Крачковская: путь мастера эпизодов от мечты об оперетте к всенародной любви Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Она никогда не боялась казаться смешной — ни в кино, ни в жизни. Наталье Крачковской, «знойной женщине, мечте поэта», 24 ноября исполнилось бы 88 лет. О невероятном мастере эпизода и любимой актрисе Леонида Гайдая — в материале 360.ru.

Детство и юность Натальи Крачковской В 1938 году у театральной актрисы Марии Фониной и майора Леонида Белогорцева родилась дочь Наташа. Отец будущей актрисы ушел на фронт, а в 1945-м семья получила похоронку. В военное и послевоенное время воспитывать двух дочерей — у Натальи подрастала младшая сестра — было непросто. Но характер у старшего ребенка получился бойким: будущая актриса давала фору любому мальчишке и никогда не отказывалась от своих желаний. Сама Крачковская многим позже признавалась, что абсолютно не злой человек, только не выносит предательства. «Скорее всего, у меня это на генетическом уровне. <…> Отец был очень красивым мужчиной: темноволосый, с зелеными глазами. И самое главное, был уверен в том, что человек существует для того, чтобы творить на земле только добро», — рассказывала она в интервью.

Фото: РИА «Новости»

Росла Наталья худенькой и даже поступила в балетную школу, но мечты о танцевальном будущем пришлось оставить из-за травмы. После визита к грузинской бабушке в 12 лет девочка заметно окрепла, хорошо училась, и семья не без основания надеялась, что она получит надежную профессию. Хотя мечтала Наташа, конечно, о сцене — хотела пойти по стопам матери, — и о карьере артистки оперетты.

Да только, как видно, опереточной дивой стать мне было не суждено: не оказалось голоса. Наталья Крачковская

Окончив школу, Наталья подала документы в два вуза — в историко-архивный институт и во ВГИК.​ С матерью из-за этого случилась ссора: та заявила, что актрисой с такой фигурой не быть. Но девушку зачислили на актерский факультет, в мастерскую Владимира Белокурова. Приемную комиссию Наталья покорила напором и выбором отрывка, который прочла наизусть: вместо приевшегося письма Татьяны к Онегину зачитала монолог Иванушки-дурачка из сказки Ершова «Конек–Горбунок». «Вот эту дурочку непременно нужно взять», — отреагировал на выступление абитуриентки председатель комиссии. Студенткой ВГИКа стать так и не пришлось: по дороге в институт Наталью сбила машина, врачи категорически запретили продолжать учебу.

Пришлось долго лежать в больнице, еле выжила, мне восстанавливали зрение, для глаз был вреден яркий свет… Это было для меня катастрофой. Из-за болезни так и не окончила ВГИК, осталась, так сказать, «народным самородком».

Выходила Наталью та самая грузинская бабушка, а она решила подрабатывать лаборанткой в Институте металлургии и твердо верила, что когда-нибудь все равно станет известной артисткой.

Фото: РИА «Новости»

Знакомство с Гайдаем и мадам Грицацуева Начало карьеры она положила исключительно упорством и страстью: снималась в массовке, играла в эпизодах. Ее заметил режиссер Владимир Басов и пригласил на пробы в фильме «Битва в пути». «Помню, пришла намазанная, накрашенная. Он посмотрел на меня и сказал: „Смойте краску и наденьте старый свитер“. Пробы оказались удачными, и меня утвердили на роль Веруньки. <…> Потом снялась в роли Клавы в картине „Половодье“, сыграла солдатку в „Русском сувенире“», — рассказывала артистка. На одной из съемок она познакомилась с будущим мужем — звукооператором Владимиром Крачковским. Сердце девушки кавалер покорил тем, что принес в номер булочки на завтрак. «Если бы он принес цветы, я бы так не впечатлилась», — делилась многим позже Наталья.

Фото: Михаил Пуговкин (слева) и Леонид Гайдай в художественном фильме «Двенадцать стульев». Студия «Мосфильм» / РИА «Новости»

После рождения сына Крачковская в очередной раз решила, будто актрисой ей стать не суждено. Но работавший на «Мосфильме» супруг как-то взял ее с собой и познакомил с режиссером Леонидом Гайдаем.

[Он] вскоре пригласил меня попробоваться на роль мадам Грицацуевой. Честно говоря, я растерялась. Пробы меня просто замучили. После девятнадцатого раза расплакалась и сказала, что раз у меня не получается, то пусть сразу скажут. Только после этого Гайдай признался, что просто хотел посмотреть, на что я способна.

Для роли мадам Грицацуевой в «12 стульях» Гайдай никак не мог подобрать подходящую актрису. В том числе забраковал пробы с Нонной Мордюковой, но, увидев Крачковскую, понял, что нашел ту самую «мечту поэта». Картина вышла на экраны в 1971 году, и публика обратила на Наталью внимание.

Фото: РИА «Новости»

Благодаря непревзойденному чувству юмора и природной элегантности Крачковская в итоге стала яркой актрисой второго плана. А Гайдай полюбил ее не только за оптимизм, но из стойкость характера. Ради задумок режиссера Наталье в «12 стульях» пришлось носиться по лестнице за игравшим Остапа Бендера Арчилом Гомиашвили. Ее сразу предупредили, что дублерши не будет и в сцене все придется делать самой.

Я пришла в павильон, вижу — там выстроена извилистая лестница в пять этажей высотой. «Вы по ней бегать будете». Я спросила: «Сколько?» — «Ну, сколько сможете». В общем, я бегала ровно две недели.​

В другом эпизоде на ноги актрисе опустили пенопластовый мост, сбитый внутри огромной чугунной рейкой. «Ложусь на транспортер, еду за Гомиашвили, кричу: „Суслик!“ Лента подъезжает к мостику, его опускают мне на ноги — и я издаю рев, как паровозный гудок. Я не верила, что такой рев может издать человек и тем более женщина», — делилась Крачковская. Экстремальных ситуаций на съемках вообще было немало, а при работе над комедией «Иван Васильевич меняет профессию» актриса едва не умерла.

Интересно Крачковская боялась высоты и не хотела перелезать с балкона на балкон на высоте пятого этажа. Гайдай тогда решил схитрить и пообещал, что ниже натянут специальный гамак для подстраховки. Но, перелезая через перила, артистка рискнула взглянуть под ноги и поняла, что ничего подобного нет. У нее закружилась голова, тряслись руки, и кто знает, чем бы кончилось дело, если бы не стоявший рядом оператор: он успел схватить Наталью и затащить обратно на безопасную площадку. Из окончательной версии картины эпизод вырезали.

Для сцены «И меня вылечат» Гайдай предлагал Крачковской побриться налысо, она ответила категорическим отказом и в итоге несколько раз натягивала на голову резиновую шапочку. Во время съемок Наталья заболела, мало ела и в итоге за две недели очень сильно похудела. И хотя сама очень радовалась, как выглядит, режиссер восторга из-за изменений во внешности не разделил и велел толстеть. Крачковская села на специальную диету из макарон, картошки, сосисок и булочек и за считанные дни вернула утраченное.

Фото: РИА «Новости»

За что любили Крачковскую режиссеры и зрители За всю экранную карьеру Наталья Крачковская сыграла более чем в 100 фильмах. Кто-то из многочисленных поклонников окрестил ее фразой «100 килограммов мечты», и хотя она сама часто пыталась похудеть, лишний вес стал главной изюминкой образа актрисы.

И я не делю роли на маленькие и большие, главные и эпизодические. Я — актриса и должна уметь сыграть любую роль. Должна сказать, что мне не стыдно ни за одну из сыгранных мною ролей.

Крачковская была непревзойденной комедийной актрисой, которой даже Любовь Орлова советовала не пытаться переделывать себя. Она говорила, что старается не сниматься там, где есть пошлость, агрессия или чернуха, и объясняла такой выбор очень просто. «Людям ведь хочется видеть светлое и большое. По-моему, я — это то, что им нужно», — подчеркивала артистка. Хотя несмотря на устоявшееся амплуа, все равно втайне мечтала о большой драматической роли.

Когда-то замечательный актер Леня Марков сказал мне: «Что же режиссеры не видят твоих глаз! Для тебя же надо специально сценарии писать». Но у режиссеров собственный стереотип, они относятся ко мне, как к веселому пустячку.

Тем не менее, даже минутное появление Крачковской в кадре всегда дарило зрителям настоящую радость, а ей в ответ — любовь миллионов, о которой многие коллеги не могли и помыслить.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Натальи Крачковской Замужем за Владимиром Крачковским Наталья была 26 лет. В момент знакомства ей было всего 24, а ему — 39. «До встречи с Володей общалась в основном с ровесниками. И тут узнала, что есть мужчины, которые могут быть очень заботливыми и ничего не требовать за это. Они даже не намекают, что им хотелось чего-то получить», — вспоминала актриса. Они расписались еще до окончания работы над «Половодьем», свадьбу играли весной, а стол съемочная группа накрыла прямо в саду.

Я верю: как сыграешь свадьбу — так и будешь жить. У нас была замечательная свадьба. Мы сыграли ее весной, когда все цвело. <…> Была какая-то неземная красота!

В 1963 году у Крачковских родился единственный сын Василий, который позже пошел по стопам отца и стал звукорежиссером. Владимир обожал жену, считая ее лучше любой заграничной знаменитости, даже Софи Лорен. В их доме всегда было много гостей, а Наталья прослыла хорошей хозяйкой и даже собрала книгу собственных рецептов. «Без ложной скромности скажу, что умею делать все. Особенно люблю русскую кухню: борщи, пироги, причем обязательно на столе должно быть всего много, все должно быть разное и вкусное. С удовольствием принимаю гостей. <…> Питаться же нужно только своей, родной пищей — она и привычна, и здорова, и полезна для организма», — утверждала Крачковская. С мужем все годы они прожили душа в душу и были, по ее признанию, «больше, чем семьей, — лучшими друзьями». В 1988-м Владимир умер от сердечного приступа на руках у супруги. Потерю она переживала тяжело.

Я не знала, что делать, но в какой-то момент сжала зубы и сказала себе: «Жить надо!» И стала жить.

Еще раз замуж она так и не вышла. Крачковская объясняла это тем, что не могла отыскать такого же человека, каким был Владимир, а другие были не нужны.

Фото: РИА «Новости»

Борьба с лишним весом и болезни Натальи Крачковской Пусть режиссеры и любили Наталью за ее параметры, иногда она возвращалась к мысли о похудении: при росте в 162 сантиметра весила Крачковская порядка 110 килограммов, из-за лишнего веса мучилась гипертонией, начался атеросклероз, развилась ишемия сердца и сахарный диабет. Диет она перепробовала множество, но каждый раз все заканчивалось одинаково. Ночью актриса кралась к холодильнику, доставала кастрюлю с любимым борщом и могла умять полкастрюли. Однажды ей удалось сбросить 14 килограммов на тайских таблетках, которые хвалили коллеги, но через пару месяцев вес не только вернулся, но и начал стремительно расти, кожа покрылась раздражением и корками, принялись болеть почки. В 2009 году Крачковская перенесла тяжелейший инсульт, на пятый день после которого начала ходить, но так окончательно и не восстановилась. Спустя год она оказалась в больнице с сердечным приступом, в 2013-м — с повторным, перенесла операцию на сердце и установку кардиостимулятора.

Не могу выйти на улицу, сходить в магазин, поговорить на площадке с соседями. Я даже до холодильника сама не могу дойти! Разве так можно жить? Иногда сижу и думаю — помирать пора. Очень я устала от жизни такой.