Сегодня 01:00 Сирота московская на красной дорожке: Галина Польских — символ эпохи Фото: Галина Польских на церемонии закрытия 35-го Московского Международного кинофестиваля. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости» Знаменитости

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Галина Польских 27 ноября отмечает свое 87-летие. Актриса снялась более чем в 160 картинах и всегда была одинаково искренней — и в лирических фильмах, и в героических сагах, и в комедиях. Все ее работы находили отклик у зрителей, причем не только в СССР, но и за рубежом. Как брошенная сирота покорила Канны, стала символом 60-х и воспитала двух дочерей, выяснял 360.ru.

Биография Галины Польских Галина Польских родилась 27 ноября 1939 года в Москве. Она была вторым ребенком — брат родился годом раньше. Отца девочка не помнила: когда началась Великая Отечественная война он ушел на фронт и погиб в декабре 1942-го в Воронежской области в боях под деревней Цапково. Мать работала поваром, но во время войны заболела туберкулезом. С такой болезнью, да еще и с двумя детьми на руках, было сложно найти работу. Жили в нищете в девятиметровой полуподвальной комнате на Сретенке. Соседи чем могли, помогали. В 1947 году, когда Галине исполнилось восемь лет, мать умерла. Старшего брата забрала к себе бабушка по отцовской линии, а вот от девочки отказалась. Галину собирались забрать в детдом, но тут снова вмешались соседи. Они спрятали у себя сироту, а сами разыскали в Белоруссии ее бабушку по матери. Та переехала в Москву, устроилась уборщицей в овощной магазин рядом с домом и занялась воспитанием внучки. Бабушка была женщиной сдержанной, свою любовь она показывала самоотверженной заботой о внучке. Надеялась, что та после десятого класса внучка поступит в открывшийся рядом керамический техникум и получит надежную профессию. Однако Галину совсем не привлекало учить физику и химию, в которых она была не сильна.

Фото: Галина Польских. Георгий Тер-Ованесов / РИА «Новости»

Как и многие дети войны, девочка любила кино и при любой возможности бегала в кинотеатр «Уран», который стоял рядом с домом. Соседка служила там билетершей и бесплатно пускала местную детвору на все сеансы. За это ребята помогали ей с прополкой и ходили за продуктами. Галина хотела быть актрисой. Впрочем, ее и так все называли «наша актриса». Она пела и плясала в самодеятельности, играла в театральном кружке. Девочке казалось, что актеры — сплошь богачи и когда она станет одной из них, то сможет покупать самую лучшую еду, самые красивые платья себе и бабушке, а главное — непременно свозит ее на море. Однажды, когда Галине было уже 14 лет, в кружке ставили сценки «Свадьбы с приданным». Школьница решила посмотреть пьесу в Театре сатиры, ведь в 1951 году тамошней актрисе Вере Васильевой за главную роль в этом спектакле Совет Министров СССР присудил Сталинскую премию III степени. Девочка впервые самостоятельно купила билет и отправилась в театр. Потом, уже после того, как спектакль закончился, дождалась у служебного входа Васильеву, но не решилась подойти, а незаметно пошла за ней. Оказалось, что актриса жила неподалеку от Польских, возле Чистых прудов, в такой же бедной полуподвальной комнатке.

Фото: РИА «Новости»

Студентка ВГИКа Путь в театральный был соткан из счастливых случайностей. Польских рассказывала, что как-то вышла на улицу, а рядом остановился троллейбус № 9, на котором было написано «ВДНХ». Тут вдруг вспыхнуло воспоминание: подружка по пионерлагерю рассказывала, что недалеко есть киноинститут. Будущая актриса и сама не поняла, как шагнула в салон. Она добралась до ВГИКа уже вечером, в здании была только вахтерша. Женщина пояснила Польских, когда нужно приходить на экзамен, с какой программой, и надоумила поискать стихи и басни, которые не на слуху. Это во многом помогло пройти творческий конкурс и поступить, хоть школьный аттестат и был с «трешечками». На первом курсе Польских вышла замуж, а на втором родила дочку. Брать академический отпуск молодая мать не желала: ей казалось это позором, словно на второй год остаться. Тогда педагоги сами обратились к декану и потребовали, чтобы студентку отправили отдохнуть до следующего учебного года — уж очень измотанной была молодая мать. Польских было жаль уходить с курса режиссера Михаила Ромма, но ее все же уговорили. На следующий год ее зачислили в мастерскую актера и режиссера Сергея Герасимова и его жены Тамары Макаровой. По окончании учебы молодую актрису пригласили в труппу Театра-студии киноактера.

Фото: Галина Польских и режиссер Юлий Карасик на съемках фильма «Дикая собака Динго», 1962 год / РИА «Новости»

Работа в кино «Дикая собака динго», 1962 Дебют Польских в кино состоялся еще во времена учебы: главная роль в фильме «Дикая собака динго». Поначалу многих смущал выбор режиссера Юлия Карасика: худощавая светловолосая 22-летняя студентка ВГИКа, уже два года как мама, должна была играть семиклассницу Таню, переживающую первую любовь. Все решил зритель: он безоговорочно поверил артистке. На Международном кинофестивале детских фильмов в Венеции картина произвела фурор и получила главный приз «Лев святого Марка», а также премию «Золотая ветвь». Критики подчеркивали искренность и естественность Польских, ее называли «актрисой из жизни».

Фото: Галина Польских в фильме «Дикая собака динго», 1962 год / YouTube

«Я шагаю по Москве», 1963 Следующей работой, которая упрочила успех Польских, стал фильм «Я шагаю по Москве». Легкая лирическая комедия, где небольшая роль продавщицы пластинок Алены, почти эпизод, превратил актрису в символ эпохи. Кстати, ее хотели сделать брюнеткой и даже перекрасили волосы, но когда режиссер Георгий Данелия увидел результат, то отказался от этой идеи. Изначально на роль Алены утвердили Наталью Селезневу (ту, что снималась в роли жены Шурика в картине «Иван Васильевич меняет профессию»). С актрисой даже успели отснять несколько сцен. Однако ассистент режиссера Лика Авербах заметила Польских в коридорах «Мосфильма» и привела на пробы. В итоге худсовет проголосовал именно за нее.

Фото: Галина Польских в фильме «Я шагаю по Москве», 1963 год / YouTube

Спасенные Канны Когда Польских снималась в картине «Жили-были старик со старухой» режиссера Григория Чухрая, ей снова пришлось перекраситься. Главная героиня была светловолосой и две блондинки в кадре смотрелись плохо. Но к концу съемок стало известно, что актрису отправляют в Канны представлять фильм «Я шагаю по Москве». От Польских потребовали снова стать блондинкой, как в картине Данелии. Она покорно перекрасилась, и тут произошла катастрофа: волосы не выдержали такой чехарды и стали… сине-зеленого цвета. Во Францию актриса летела, замотавшись в платок. Сосед в самолете, большой чиновник из Госкино, узнал, что случилось и сообразил, как помочь. Как только борт приземлился в Париже, Польских отправили в парикмахерскую. Под умелыми руками заграничных мастериц волосы приобрели красивый пепельный оттенок, их слега завили. Заодно сделали маникюр. Результат был шикарный: в Каннах и потом, во время тура по городам Франции, публика не уставала восхищаться советской актрисой.

Фото: Галина Польских, 1964 год / Георгий Тер-Ованесов / РИА «Новости»

«Тени исчезают в полдень», 1971 Польских считала большой творческой удачей съемки в многосерийном телефильме «Тени исчезают в полдень» режиссеров Валерия Ускова и Владимира Краснопольского. До того актрису воспринимали лишь как лирическую героиню, так что образ деревенской русской женщины с непростой судьбой дал ей дорогу к большим драматическим ролям. Съемочную группу расселили по избам местных жителей. Как и все остальные, Польских с двумя дочками жила без водопровода и нормального отопления. Туалет на улице, медведи там же. А работать нужно было с полной отдачей. Тем более, что сага охватывала несколько десятилетий, и актрисе, которой было чуть больше 30 лет, нужно было достоверно показать взросление героини.

Фото: Галина Польских в фильме «Тени исчезают в полдень», 1971 год / YouTube

«По семейным обстоятельствам», 1978 год Когда режиссер Алексей Коренев (это он снял «Большую перемену») позвал актрису на съемку комедии, она с радостью ухватилась за возможность попробовать себя в характерной роли. Так Польских появилась в замечательной картине «По семейным обстоятельствам». Да-да, той самой, где «мама папу уронила». Среди партнеров актрисы был Евгений Стеблов, с которым они вместе снимались в фильме «Я шагаю по Москве». Тогда по сюжету ребята изображали ровесников, хотя на самом деле девушка была старше на шесть лет. В новой картине актеры превратились в зятя и тещу, которая категорически не хочет становиться классической бабушкой и отстаивает право на личную жизнь.

Фото: Галина Польских в фильме «По семейным обстоятельствам», 1978 год / YouTube

«Суета сует», 1979 Буквально следом за «Обстоятельствами» Польских снялась в еще одной лирической комедии «Суета сует» режиссера Аллы Суриковой. История о семейных неурядицах регистратора загса дала актрисе возможность снова показать умение быть смешной без гротеска, оставаясь при этом абсолютно достоверной. Польских не сразу сработалась с экранным мужем Фрунзиком Мкртчяном. Звезда «Мимино» постоянно импровизировал, тогда как актриса привыкла работать четко по сценарию. Но противится выдумкам партнера не смогла и скоро легко стала подхватывать его игру. Это только украсило замечательную историю.

Фото: Галина Польских в фильме «Суета сует», 1979 год / YouTube

Личная жизнь Польских познакомилась с первым мужем, тогда еще третьекурсником режиссерского факультета Фаиком Гасановым, во ВГИКе. Парень был на семь лет старше, красиво ухаживал и очаровал девушку рассказами о неизвестных ей книгах и писателях, а перед тем, как сделать предложение, просил руки любимой у ее бабушки. После свадьбы молодые жили в комнатке на Сретенке. Скоро появилась дочь Ирада. Однако со временем супруги стали отдаляться друг от друга и к середине 60-х фактически были в разводе, только не оформленном официально. Польских позвал на съемки в Челябинске ее учитель Герасимов «Журналист». Там ее и застала телеграмма о смерти бабушки. Актрису отпустили на несколько дней в Москву, помогли с похоронами. Вернулась она с дочкой — девочку не на кого было оставить, муж работал в Одессе. А через 10 дней пришло известие, что он погиб, попав под трамвай.

Фото: Галина Польских в фильме «Журналист» / РИА «Новости»

Через год во время съемок фильма «Баллада о комиссаре» начался роман с режиссером Александром Суриным. Расписались, когда актриса забеременела, и стали жить вместе с родителями мужа в роскошной квартире на улице Горького. Но отношения со свекровью не сложились настолько, что скоро Польских на восьмом месяце вернулась в свою комнатку. Когда родилась дочь Маша, ни бывший муж, ни его родители ни разу не поинтересовались ее судьбой. Актрисе помогали лишь соседка и первая свекровь — она относилась к девочке, как к родной внучке и одинаково любила их с Ирадой. Старшая дочь Польских окончила киноведческий факультет ВГИКа, работала вторым режиссером. Мария, хоть и мелькнула в детстве в трех фильмах — «Осенний подарок фей», «Змеелов» и «Выше Радуги» — выбрала Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Вышла замуж за ливанцем, занялась бизнесом. Их сын Филипп активно занимается паралимпийским сноубордом.

Интересно После смерти бабушки и Гасанова в руководстве Госкино актрису решили поддержать и включили в состав делегации на фестиваль в Венецию. Во время поездки советских киношников пригласил к себе на виллу итальянский кинорежиссер и сценарист, лауреат четырех премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля Федерико Феллини. Польских, которая тихо сидела в уголке, очень понравилась Феллини, и он попросил о встрече на Неделе итальянского кино в Москве. После этого сразу поползли слухи, что итальянец намерен снимать русскую актрису в своем новом фильме, но этого не случилось.

Что касается Виктора, родного брата актрисы, то хоть он и жил все время в Москве, в жизни сестры появился только по жилищному вопросу. Дом на Сретенке решили снести, и Польских с первым мужем и бабушкой получили комнату в новой коммунальной квартире. Тут и возник родственник. Все это время брат был прописан по старому адресу, так что предъявил права на новую жилплощадь и даже въехал туда вместе с женой и ребенком. Разрешить ситуацию помог Гасанов: он добился, чтобы Виктора поставили на учет в райжилотделе и дали отдельную квартиру. Больше он сестрой не интересовался, а через некоторое время умер от туберкулеза.

Фото: Галина Польских на съемках фильма «Второе восстание Спартака», 2011 год / РИА «Новости»