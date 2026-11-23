Волочкова: Джигурда находится в реанимации, он в сознании

В последние месяцы актер Никита Джигурда чувствовал себя хорошо, никаких предпосылок для госпитализации не было. Об этом 360.ru рассказала балерина Анастасия Волочкова.

По ее словам, пять дней назад у шоумена случился микроинфаркт.

«У него очень сильно подскочило давление. Ему предложили скорую, от отказался. Я его знаю с 1998 года, он такой человек, который никогда не признается, что что-то не так», — отметила артистка.

Позже, когда актер вернулся в Москву, у него очень сильно упало давление, участился пульс.

«Его скорая госпитализировала с обширным инфарктом. Ему поставили стент, это было вчера, сейчас он находится в сознании, вроде стабильный», — уточнила Волочкова.

Она добавила, что в последний раз видела Джигурду пару месяцев назад на мероприятии. Летом звезды участвовали в одном проекте, и шоумен чувствовал себя хорошо.

«Все было нормально, никаких предпосылок не было», — подчеркнула танцовщица.

Волочкова также отметила, что артисту сейчас нужен покой и внимание врачей, а не толпа людей.

Ранее о состоянии Джигурды рассказала его жена Марина Анисина. Она назвала неправдой появившиеся в Сети сообщения о диагнозах, которые якобы поставили ее супругу.