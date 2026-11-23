«Он находится в сознании». Волочкова рассказала подробности госпитализации Джигурды
Волочкова: Джигурда находится в реанимации, он в сознании
В последние месяцы актер Никита Джигурда чувствовал себя хорошо, никаких предпосылок для госпитализации не было. Об этом 360.ru рассказала балерина Анастасия Волочкова.
По ее словам, пять дней назад у шоумена случился микроинфаркт.
«У него очень сильно подскочило давление. Ему предложили скорую, от отказался. Я его знаю с 1998 года, он такой человек, который никогда не признается, что что-то не так», — отметила артистка.
Позже, когда актер вернулся в Москву, у него очень сильно упало давление, участился пульс.
«Его скорая госпитализировала с обширным инфарктом. Ему поставили стент, это было вчера, сейчас он находится в сознании, вроде стабильный», — уточнила Волочкова.
Она добавила, что в последний раз видела Джигурду пару месяцев назад на мероприятии. Летом звезды участвовали в одном проекте, и шоумен чувствовал себя хорошо.
«Все было нормально, никаких предпосылок не было», — подчеркнула танцовщица.
Волочкова также отметила, что артисту сейчас нужен покой и внимание врачей, а не толпа людей.
Ранее о состоянии Джигурды рассказала его жена Марина Анисина. Она назвала неправдой появившиеся в Сети сообщения о диагнозах, которые якобы поставили ее супругу.