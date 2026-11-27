Певица и дочь Михаила Турецкого Эммануэль сама оставляет в соцсетях негативные комментарии в свой адрес. Об этом она рассказала в интервью Светлане Бондарчук.

По словам исполнительницы, негативные отзывы помогают привлекать внимание аудитории. Она пояснила, что пользователи неохотно пишут слова поддержки без повода, однако сразу стремятся вступиться за человека при виде нападок хейтеров. Это провоцирует дополнительные обсуждения.

Также Турецкая добавила, что в Сети нередко критикуют ее внешность и творчество, а также сравнивают со знаменитым отцом.

Ранее в создании мемов на самого себя признался певец Шаман (Ярослав Дронов). Он объяснил, что публикует картинки, так как это входит в его обязанности как продюсера. Публикации забавных изображений позволяют музыканту быть на слуху, оставаться в топе новостей и не пропадать из поля зрения публики.

Исполнитель добавил, что собирает лучшие шутки и не видит ничего обидного даже в самых хейтерских мемах, потому что относится к ним с иронией.