Путин помиловал блогера Лерчек

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) и освободил ее от наказания, назначенного судом. Документ разместили на сайте официального публикования правовых актов.

Глава государства снял судимость и освободил блогера от наказания, которое 31 июля 2026 года назначил Гагаринский районный суд Москвы. Указ вступил в силу со дня его подписания.

Лерчек попросила российского лидера о помиловании, чтобы пройти лечение в Китае. У блогера четвертая стадия онкологического заболевания с метастазами, она перенесла девять курсов химиотерапии.

Защита Лерчек утверждает, что для спасения ее жизни необходимо срочно пройти CAR-T-терапию за рубежом, но для этого нужно снять наложенные приговором ограничения. Кроме того, блогер является многодетной матерью — у нее четыре ребенка. На следующий день после выписки из роддома она попала в онкологическую реанимацию.