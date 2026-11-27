Молодая жена Александра Петрова показала свадебные фото в кедах
Александр Петров и его жена Виктория отпраздновали третью годовщину свадьбы. В честь этого события молодая супруга опубликовала фото с торжества в Instagram*.
Невеста облачилась в подчеркивающее фигуру белое платье с открытыми плечами, драпировкой и разрезом на бедре. Петров праздновал важное событие в белой футболке и черном костюме. Яркой деталью стал выбор обуви — вместо традиционных туфель молодожены надели кеды.
Снимки Виктория подписала одним словом — цифрой три.
Поклонники оставили в комментариях теплые поздравления. Многие удивились, что со свадьбы уже прошло три года.
«Какая прекрасная невеста! Оба красивые и стильные», — написал один из пользователей.
Ранее супруга Петрова выложила в соцсетях снимки из отпуска. Он позировала в бикини, а также мокром красном платье поверх купальника.
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