Александр Петров и его жена Виктория отпраздновали третью годовщину свадьбы. В честь этого события молодая супруга опубликовала фото с торжества в Instagram*.

Невеста облачилась в подчеркивающее фигуру белое платье с открытыми плечами, драпировкой и разрезом на бедре. Петров праздновал важное событие в белой футболке и черном костюме. Яркой деталью стал выбор обуви — вместо традиционных туфель молодожены надели кеды.

Снимки Виктория подписала одним словом — цифрой три.

Поклонники оставили в комментариях теплые поздравления. Многие удивились, что со свадьбы уже прошло три года.

«Какая прекрасная невеста! Оба красивые и стильные», — написал один из пользователей.

Ранее супруга Петрова выложила в соцсетях снимки из отпуска. Он позировала в бикини, а также мокром красном платье поверх купальника.