Бывшая жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова через год после развода зарегистрировала брак с лидером рок-группы «Жуки» Валерием Жуковым. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Свадьба прошла в августе. Для Кругликовой брак стал третьим по счету, а для Жукова — вторым.

Исполнитель развелся с первой женой в 2022 году, у пары двое несовершеннолетних сыновей.

По информации канала, Кругликова и Ефремов порвали отношения из-за алкогольной зависимости, скандалов и измен актера.

Ранее дочь артиста Анастасия Ефремова рассказала, что ее отец планирует жениться на актрисе Дарье Белоусовой, которая дождалась его из исправительной колонии.

Она отметила, что возлюбленная звезды фильмов «Жмурки» и «Благородный разбойник Владимир Дубровский» нравится ей больше его предыдущих пассий. Ефремова добавила, что Белоусова хорошо воспитана и очень любит ее отца.