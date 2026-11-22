Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна рассказала о хирургических вмешательствах, на которые решилась ради коррекции внешности. Слухи о тяжелых осложнениях являются выдумкой, сообщила она изданию Super .

По словам женщины, ей сделали липосакцию подбородка, где скопилась жировая ткань, а также удалили грыжи под глазами. Последние она связала с интенсивными тренировками и выполнением жима штанги лежа.

«Я сделала липосакцию подбородка, образовалась жировая ловушка. Пришлось вырезать», — отметила Анна.

Коррекция подбородка и щек обошлась примерно в 200 тысяч рублей. Кроме того, у Анны диагностировали пупочную грыжу. Ее появление девушка также связывает с повышенными физическими нагрузками.

Ранее 37-летняя Шукшина дебютировала в роли модели на Fashion Meets Music в парке Горького, выйдя на публику в шифоновом платье с летящим шлейфом и открытыми плечами.