Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, улетела в Китай на лечение без жениха. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram*.

Лерчек рассказала, что Луиса Сквиччиарини не выпустили из России.

«Меня выпустили, а Луиса нет. Лечу одна и рыдаю», — написала она.

Чекалина вышла перед вылетом в прямой эфир и призналась, что почувствовала себя плохо перед поездкой в аэропорт. Также беспокоилась из-за документов, переживала, что ее не выпустят, ведь раньше в паспорте стоял запрет на выезд.

Ранее Лерчек уточнила у онколога Владимира Ивашкова, может ли онкобольной человек носить обувь на каблуках. Врач заверил ее, что препятствий нет.

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