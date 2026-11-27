Сегодня 06:00 Он играл негодяя так, что зрители ждали расплаты. Как сложилась жизнь Валерия Баринова Фото: РИА «Новости» Шоу-бизнес

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В этом году народному артисту России Валерию Баринову исполняется 81 год. За его плечами — десятки театральных сезонов, больше 200 экранных работ и роли, которые зрители помнят десятилетиями. Каким был путь Баринова от деревенской самодеятельности до большой сцены и чем актер живет сегодня — в материале 360.ru.

Решающий кулек конфет Валерий Баринов родился 27 ноября 1945 года в деревне Жилино Орловской области, в семье простых сельских тружеников. Родители назвали сына в честь знаменитого летчика Валерия Чкалова. Из-за того, что в послевоенной деревне добраться до сельсовета было непросто, поэтому родители зарегистрировали сына лишь спустя несколько недель после его появления на свет. Так в документах появилась другая дата — 15 января 1946 года, и у актера словно стало два дня рождения. Детство Баринова пришлось на годы, когда страна еще восстанавливалась после войны. На сцену мальчика привела мама, предложив шестилетнему сыну выучить стихотворение для выступления на смотре художественной самодеятельности.

Фото: РИА «Новости»

Мальчик читал стихотворение, которое выучил со слов матери, поскольку сам еще не умел читать. Выступление так тронуло зрителей, что некоторые не смогли сдержать слез, а юный артист получил в награду большой кулек шоколадных конфет. Баринов позже с улыбкой вспоминал, что тогда решил, что актеры, должно быть, хорошо зарабатывают. Возможно, именно этот сладкий приз помог ему полюбить сцену и однажды превратить детское увлечение в дело всей жизни. Первые большие роли После школы будущий актер поступил в студию при Орловском театре драмы, где два года проработал рабочим сцены. Только в 1964 году Баринов решил поступать в Высшее театральное училище имени Щепкина при Малом театре. И спустя четыре года он окончил курс Виктора Коршунова и получил приглашения сразу в несколько театров, но выбрал ленинградский Театр имени Пушкина. На этой сцене Баринов провел шесть лет и сыграл роли, которые помогли ему заявить о себе как о разноплановом актере. Среди его работ были Петя Трофимов в чеховском «Вишневом саде», Белкин в «Болдинской осени» и Вестник в «Антигоне».

Фото: РИА «Новости»

В 1974 году актер вместе с режиссером Романом Горяевым переехал в Москву и вошел в труппу Центрального театра Советской Армии. Там он играл Рогожина в «Идиоте», Вайнонена в «Оптимистической трагедии» и Бориса Годунова в «Смерти Иоанна Грозного», а позже служил в Московском театре имени Пушкина и Малом театре. От «Строговых» до «Петербургских тайн» В кино Валерий Баринов дебютировал еще в конце 1960-х, но заметные роли пришли чуть позднее. Настоящую всенародную известность актеру принес сериал «Петербургские тайны», где он сыграл Полиевкта Хлебонасущенского — человека, которому зрители охотно желали разоблачения. Баринов создал настолько яркий образ беспринципного негодяя, что эта роль надолго закрепилась в памяти публики, а сам актер вернулся к ней в продолжении истории — «Развязке Петербургских тайн». В одном из интервью Баринов рассказывал, как однажды на съемках попал в серьезное происшествие. По сюжету он прыгал с одного корабля на другой, но съемочная группа непосредственно перед съемками заменила судно, и вместо безопасного прохода актер сильно ударился о торец трубы, которой на прежнем судне не было. После этого съемки остановили, и Баринов отправился домой на собственном автомобиле. Вскоре его остановили сотрудники ГАИ, которые узнали его и сообщили, что едет он не совсем уверенно.

Фото: РИА «Новости»

После того, как актер рассказал о случившемся, полицейские не ограничились проверкой документов, а вместо этого один из них сел за руль машины артиста, довез актера домой, поставил автомобиль в гараж и проводил до квартиры. После окончания работы над образом Хлебонасущенского Баринов продолжил сниматься и запросто переходил от исторических драм и мелодрам к криминальным историям. Он принял участие в сериалах «Мужская работа» и «След оборотня», фильмах «Агапэ», «Классик» и «Водитель для Веры», а среди последних работ — «Сестры», «Холмы» и «Авиатор». Сам актер в одном из интервью говорил, что сыграл уже более двухсот ролей, хотя не каждую из них готов назвать полноценной киноработой. Такая внушительная фильмография объясняет, почему Баринова узнают зрители разных поколений, даже если его имя не всегда сразу вспоминают. Семья — главная роль За пределами сцены жизнь Валерия Баринова складывалась не всегда просто. Актер был женат трижды, и только в третьем браке, как он сам однажды признался, нашел то спокойствие и тепло, которых ему прежде не хватало. Первый сын актера Егор родился уже во втором браке, но, когда мальчику исполнилось шесть лет, супруги расстались. Баринов не хотел, чтобы сын рос вдали от него, поэтому оставил жене квартиру и имущество, а сам начал новую жизнь с ребенком в коммунальной квартире. Работал актер совсем рядом, и это помогало ему справляться с повседневными заботами, пока он репетировал и играл спектакли. Из окна своей гримерки Баринов видел окно квартиры, звонил сыну и проверял, не засиделся ли тот перед телевизором.

Фото: Актер Валерий Баринов с супругой Еленой / РИА «Новости»

Егор вырос за кулисами, рано познакомился с актерской профессией и в итоге пошел по стопам отца, став актером и режиссером. Со своей третьей женой Еленой актер познакомился у общих друзей, когда Егору было 13. Елена сразу нашла общий язык с мальчиком — Баринов рассказывал, что сначала она познакомилась именно с его сыном, а уже потом они сблизились с ним самим. Елена младше актера на 14 лет, но разница в возрасте не помешала им создать крепкую семью — вместе они уже больше 30 лет. В этом браке родилась дочь Александра, которая стала театральным критиком. От первого кулька конфет — до пятерых внуков Валерий Баринов даже в 80 лет продолжает выходить на сцену, ездить с творческими вечерами и сниматься в кино, хотя признается, что теперь внимательнее выбирает роли.

Фото: РИА «Новости»

В 2026 году актер успел поработать над четырьмя кинопроектами, а осенью выступил на форуме «Золотой витязь» в Нижнем Новгороде. Актер по-прежнему ценит театр за живой контакт со зрителем и возможность каждый раз заново проживать роль. Свободные часы он проводит за городом, мастерит по дереву, читает вслух любимых авторов и старается чаще видеться с пятью внучками. Когда-то шестилетний Валера Баринов вышел на сцену сельского клуба со стихотворением и получил в награду большой кулек конфет. Тогда он еще не знал, что впереди его ждут театральные премьеры, сотни ролей, любовь зрителей и долгие годы в профессии. Прошло больше семи десятилетий, а Баринов по-прежнему выходит к зрителям и не считает свою актерскую историю законченной.