Дмитрий Киселев рассказал, почему перестал вести программу «Вести недели»

Дмитрий Киселев ушел из программы «Вести недели» по решению руководства в связи с обновлением сетки вещания. Об этом ведущий рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» .

С конца лета воскресную аналитическую программу ведет Евгений Попов. У бывшего ведущего «Вестей недели» появилась авторская получасовая передача «Киселев», которая идет в воскресенье вечером. Такое решение предложил гендиректор ВГТРК Олег Добродеев.

По словам телеведущего, обиды на руководителей канала он не чувствует.

«Я бы сказал, что это определенная привилегия — вести программу имени себя в прайм-тайм между „Вестями недели“ и „Москва. Кремль. Путин“. Это огромный творческий вызов», — подчеркнул Киселев.

Журналист опроверг слухи о конфликте с руководством страны и проблемах со здоровьем. По его словам, ротацию провели, чтобы освежить эфир и впустить «свежую кровь».

Новую программу «Киселев» ВГТРК анонсировал в конце августа. Она вышла в эфир 6 сентября.