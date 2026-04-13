Блогера и предпринимателя Артема Чекалина приговорили к семи годам лишения свободы за незаконный вывод денег в ОАЭ. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Кроме того, Чекалину предстоит выплатить 194 миллиона рублей штрафа.

Обвинение просило для блогера 7,5 года колонии и штраф в 200 миллионов, защита настаивала на полном оправдании. Дело против его бывшей жены Валерии, известной как Лерчек, приостановили, пока она лечится от рака.

Сам Чекалин перед заседанием говорил журналистам, что идет на приговор с тяжелым сердцем, но чистой совестью, и не считает себя виновным.

При этом недавно Следственный комитет отказал Федеральной налоговой службе в возбуждении дела о неуплате налогов. Он аргументировал это тем, что Чекалины полностью погасили задолженность вместе с пенями и штрафами.