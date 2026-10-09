Умер тесть Михаила Турецкого Симон Яхнис

Тесть народного артиста России и основателя «Хора Турецкого» Михаила Турецкого Симон Яхнис ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом Лиана Турецкая сообщила в личном блоге.

«Сегодня не стало моего папы. Просьба в ближайшее время нас не беспокоить. Спасибо за понимание!» — написала она.

Лиана Турецкая не раскрыла причину смерти отца.

Симон Яхнис с семьей переехал в США, когда дочь была еще школьницей. Они поселились в Далласе. Яхнис работал продюсером и занимался организацией гастролей российских артистов в Америке.

Будущая супруга Михаила Турецкого была программистом. Они познакомились благодаря отцу, который организовал концерт «Хора Турецкого» в Далласе. На тот момент Лиана разводилась с мужем.