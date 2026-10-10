Павел Табаков и Ксения Ермоленко поженились после пяти лет отношений

Актер Павел Табаков и его PR-директор Ксения Ермоленко поженились. Об этом новоиспеченный супруг рассказал в соцсети Instagram*.

Пара оформила отношения после пяти лет вместе. В соцсетях они показали кадры из ЗАГСа. Церемония прошла в особняке Спиридонова. Другие детали торжества молодожены не раскрыли.

Роман пара долго не афишировала. Вместе на публике они впервые появились в 2025 году.

Известно, что Ксения старше Павла на шесть лет. Предположительно, они познакомились через общих знакомых. Ранее Ермоленко работала с Марусей Фоминой, бывшей возлюбленной Табакова.

У артиста есть пятилетняя дочь Миа, которую родила актриса Софья Синицына. Пара не состояла в браке, она рассталась спустя полгода отношений во время беременности девушки. Однако, по словам Синицыной, Табаков принимает участие в воспитании дочки и помогает финансово.

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