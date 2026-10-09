Уголовное дело завели после пропажи изъятых у Лерчек ювелирных изделий

Специалисты возбудили уголовное дело по факту пропажи изъятых у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) ювелирных изделий почти на 15 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По какой статье возбудили дело и в отношении кого именно, не уточняется. Представители защиты блогера подтвердили лишь то, что украшения действительно пропали.

Ранее стало известно, что Лерчек попала в больницу из-за ухудшения состояния. Чекалина продолжает бороться с раком желудка с метастазами. Она прошла курс химиотерапии, но теперь блогера госпитализировали из-за болей в спине.

Условный срок Чекалиной может стать реальным, если подтвердится, что она нарушает запреты, которые установил суд.