Уголовное дело завели после пропажи изъятых у Лерчек ювелирных изделий
ТАСС: после пропажи изъятых у Лерчек ювелирных изделий завели дело
Специалисты возбудили уголовное дело по факту пропажи изъятых у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) ювелирных изделий почти на 15 миллионов рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По какой статье возбудили дело и в отношении кого именно, не уточняется. Представители защиты блогера подтвердили лишь то, что украшения действительно пропали.
Ранее стало известно, что Лерчек попала в больницу из-за ухудшения состояния. Чекалина продолжает бороться с раком желудка с метастазами. Она прошла курс химиотерапии, но теперь блогера госпитализировали из-за болей в спине.
Условный срок Чекалиной может стать реальным, если подтвердится, что она нарушает запреты, которые установил суд.