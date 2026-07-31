Блогера Лерчек приговорили к пяти годам условно и штрафу в 765 млн рублей

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 765 миллионов рублей. Решение принял Гагаринский суд Москвы.

Судебное заседание прошло в закрытом режиме. Защита просила оправдать Чекалину, а в случае обвинительного приговора — освободить ее от наказания из-за болезни.

В последнем слове блогер заявила о невиновности и попросила не назначать ей крупный штраф. Чекалина объяснила, что у нее не хватит средств для его выплаты.

Пресс-служба Московской прокуратуры уточнила, что с сентября 2021-го по февраль 2022-го блогер вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком зарабатывала на продаже интернет-курсов. Выручка от этой деятельности превысила 251,6 миллиона рублей.

Сообщники перечисляли деньги на счет иностранной организации за пределами России. Для проведения переводов они передавали банку — агенту валютного контроля — документы с недостоверными сведениями о причинах, целях и назначении операций.

Чекалиной назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также штраф в размере более 760 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ее бывшего супруга в апреле приговорили к семи годам и штрафу в 194 миллиона рублей.