360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Сын Куравлева отказался устанавливать мемориальную доску актеру

    Фото: РИА «Новости»

    Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Василий объяснил, почему не планирует устанавливать мемориальную доску на доме, где жил отец. Он признался KP.RU, что у него к этому не лежит душа.

    «Честно говоря, у меня не лежит душа. Ну жил человек и жил в этом доме. Зачем еще одна доска?» — сказал сын артиста.

    Леонид Куравлев жил в знаменитом Доме на набережной, расположенном на улице Серафимовича, 2. Официальное название — «Дом правительства». В здании изначально проживали представители партийной, научной и культурной элиты СССР. Дом украшен десятками памятных досок.

    Василий Куравлев напомнил, что в Ярославле уже установили памятник его отцу в образе сантехника Афони и этого достаточно. Кроме того, к ним никто пока не обращался по поводу установки мемориальной доски.

    По его словам, ему вообще ближе Кунцево, где проживала его семья до того, как получила квартиру в Доме на набережной. В последнем Куравлев прожил последние 20 лет.

    О судьбе Леонида Куравлева, ушедшего из жизни в разгар пандемии, можно прочитать в материале 360.ru.

    Читайте также

    Россияне перечислили любимые роли Леонида Куравлева

    Ненавистный Афоня преследовал его до конца жизни. Народный успех и большое горе Леонида Куравлева

    Жил такой парень. Василий Шукшин и его правда о простых людях

    Василий Шукшин, кадр из к/ф «Печки-лавочки», 1972 год

    «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться!» Как снимали «Семнадцать мгновений весны»

    Вячеслав Тихонов в роли Штирлица и Екатерина Градова в роли Кэт, х/ф «Семнадцать мгновений весны»

    Поругался со вдовой друга и ненавидел свой главный фильм. Как Леонид Куравлев прошел путь от звезды до затворника

    Любопытные киноляпы нашли в фильме «Самая обаятельная и привлекательная»

    Иван Васильевич, беги! Как запретить поганить советскую киноклассику

    Зрители нашли ляп в легендарном советском фильме «Вий»

    Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполнилось полвека

    Переулок в Ярославле назовут в честь артиста Леонида Куравлева

    Выяснилось, почему дочь Куравлева не пришла на его похороны

    Наследство Куравлева оценили в более чем 100 миллионов рублей