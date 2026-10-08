Сын Куравлева отказался устанавливать мемориальную доску актеру

Сын народного артиста РСФСР Леонида Куравлева Василий объяснил, почему не планирует устанавливать мемориальную доску на доме, где жил отец. Он признался KP.RU , что у него к этому не лежит душа.

«Честно говоря, у меня не лежит душа. Ну жил человек и жил в этом доме. Зачем еще одна доска?» — сказал сын артиста.

Леонид Куравлев жил в знаменитом Доме на набережной, расположенном на улице Серафимовича, 2. Официальное название — «Дом правительства». В здании изначально проживали представители партийной, научной и культурной элиты СССР. Дом украшен десятками памятных досок.

Василий Куравлев напомнил, что в Ярославле уже установили памятник его отцу в образе сантехника Афони и этого достаточно. Кроме того, к ним никто пока не обращался по поводу установки мемориальной доски.

По его словам, ему вообще ближе Кунцево, где проживала его семья до того, как получила квартиру в Доме на набережной. В последнем Куравлев прожил последние 20 лет.

О судьбе Леонида Куравлева, ушедшего из жизни в разгар пандемии, можно прочитать в материале 360.ru.