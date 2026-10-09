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    Квартиры Блиновской перешли государству

    Mash: две квартиры Блиновской в Москве перешли государству

    Фото: РИА «Новости»

    Две московские квартиры блогера Елены Блиновской общей стоимостью около 200 миллионов рублей перешли в собственность государства. На загородный дом ее семьи в Истре наложили запрет на продажу и переоформление, сообщил телеграм-канал Mash.

    Переход прав на квартиры площадью 58,8 и 132,2 квадратного метра зарегистрировали 3 сентября. Основанием стали приговор Савеловского районного суда Москвы и апелляционное определение Мосгорсуда.

    Обе квартиры находятся в одном доме на Серпуховском Валу, для их покупки оформляли ипотеку на 20 лет.

    Особняк в Истре площадью 1,7 тысячи квадратных метров, который оценивают примерно в 500 миллионов рублей, пока остается у семьи. Алексей Блиновский пытался продать его для погашения налоговой задолженности, снизив цену до 750 миллионов рублей с одного миллиарда.

    Ранее Елена Блиновская в ходе кассации не признала вину в легализации денежных средств и незаконном обороте средств платежей.

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