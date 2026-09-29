29 сентября 2026 18:40 «В этой семье все друг друга стоят»: кого разозлила Самойлова, рассказав Собчак о Джигане Фото: Belkin_Aleksey/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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На днях Оксана Самойлова дала больше интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о происходящем в семье за закрытыми дверьми. Она призналась, что старалась сохранить брак с Джиганом и закрывала глаза на его неадекватные выходки. После этой беседы одни коллеги по цеху встали на сторону блогера, другие раскритиковали ее. Подробности — в материале 360.ru.

Главное из интервью Самойловой Собчак Самойлова дала интервью Собчак после того, как в Сети появились подробности выходки Джигана в неадекватном состоянии — в июле рэпер напал на обслуживающий персонал у себя дома в Подмосковье, дети прятались от отца в шкафу. Блогер в тот момент находилась за границей и получала от детей сообщения с мольбами о помощи. На место прибыли полицейские и друзья рэпера, после чего его насильно отправили в реабилитационный центр. В беседе с Собчак Самойлова объяснила, что годами оставалась оставалась с Джиганом из-за чувства вины и мечты о полной и стабильной семье. По ее словам, музыкант убеждал жену, что развод разрушит брак.

Оксана также впервые публично подтвердила, что муж угрожал ей физической расправой, причем не единожды. Свое многолетнее молчание блогер объяснила тем, что жалела рэпера, и признала созависимость отношений. «Я реально понимаю, что зависимость — это болезнь. Из нее очень сложно выйти, очень сложно контролировать. <…> И мне по-человечески очень жаль его, очень жаль», — сказала она.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Как звезды отреагировали на интервью Самойловой После такого откровенного интервью звезды разделились на два лагеря, однако большинство из них встали на сторону Самойловой. Экс-участница «Фабрики звезд» 38-летняя певица Саша Гуркова отметила, что все давно знали о поведении Джигана, но винили во всем его бывшую жену. «Как мать пятерых детей, я не могу пройти мимо истории Оксаны Самойловой и Джигана. Меня поражает, что, когда женщина уходит с четырьмя детьми, виновата оказывается она. Виновата женщина! При том что практически каждая собака, которая хоть когда-то работала в шоу-бизнесе, знала все потрясающие истории о пьянках и гулянках Джигана», — сказала она.

Гуркова добавила, что уже как лет пять всем известно о наличии у Джигана проблем с запрещенными веществами.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Более взвешенно оценила ситуацию певица Ольга Бузова, признавшись, что сопереживает экс-супругам. «Больно и жене, и детям, и мужу. Я уверена, ему тоже больно и стыдно. Потому что Дениса мы знаем как адекватного. И когда попадаются такие видео, страшно на это смотреть, но я не вправе комментировать», — отметила артистка. А журналистка, телеведущая, фотомодель и блогер Алена Водонаева, наоборот, раскритиковала Самойлову. «Когда ты годами вываливаешь на продажу и на потеху публики все самое святое и дорогое, делаешь из родных — детей, родной матери, из себя и мужа — шутов гороховых, когда продаешь (не спорю, это хорошие деньги) личные и сокровенные моменты мясом и кишками наружу, какого результата ты хочешь добиться? Все логично. Никого не жалко, кроме детей», — заявила звезда.

Фото: РИА «Новости»

Она напомнила, что оба родителя несут за детей ответственность. «Когда дети вырастут, пусть сами скажут своей алчной и не очень умной матери спасибо. В этой семье все друг друга стоят. Это единый симбиоз, единый культурный и интеллектуальный уровень», — добавила Водонаева. Ведущая Ида Галич отметила, что понимает, как сложно после 17 лет отношений смириться с распадом семьи. Сейчас, по ее мнению, действия Самойловой направлены на защиту себя и детей. Публично поддержала блогера и Анфиса Чехова.

Как мать, я бы не стала делать отцом своих детей Джигана. Это не тот тип мужчин. Но Оксана выбрала такой путь. Как говорится, любовь зла. Но хотелось бы верить, что люди меняются. Это очень долгий и сложный путь, и я надеюсь, что Джиган его пройдет.