Лерчек пропустит заседание Мосгорсуда из-за состояния здоровья

Адвокат Лерчек Третьяков заявил, что ее не будет в суде из-за самочувствия

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не примет участия в заседании Мосгорсуда, где рассмотрят приговор по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ на счета нерезидентов. Об этом 360.ru заявил ее адвокат Константин Третьяков.

«Валерия сегодня не сможет участвовать по состоянию здоровья. Вчера еще у нее были планы сегодня приехать в суд. Но увы», — сказал он.

Гагаринский суд Москвы 31 июля назначил Лерчек пять лет условно и штраф в 763,5 миллиона рублей, а также на три года лишил ее права администрировать интернет-сайты.

Ранее Лерчек рассказала, что начала второй курс химиотерапии в московской городской клинической больнице № 62. Блогеру диагностировали рак желудка четвертой стадии. В феврале она родила четвертого ребенка, а на следующий день оказалась в онкологической реанимации.