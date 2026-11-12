Юрист объяснил, сколько времени займет рассмотрение помилования Лерчек

Рассмотрение прошения блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) о помиловании будут рассматривать в несколько этапов. Об этом 360.ru рассказал заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков.

Он объяснил, что сначала обращение о помиловании зарегистрирует орган, исполняющий наказание. После этого документ будут рассматривать еще несколько инстанций.

Бумага поступит в территориальный орган уголовно-исполнительной системы и региональную комиссию по вопросам помилования, последняя изучит обстоятельства дела и подготовит заключение о целесообразности применения помилования. Только после этого материалы передадут высшему должностному лицу региона, которое направит представление президенту России.

«Согласно Указу № 787, региональная комиссия должна подготовить заключение в течение 30 дней со дня получения ходатайства. Глава региона направляет представление президенту в течение 10 дней по делам небольшой и средней тяжести либо 15 дней по тяжким и особо тяжким преступлениям», — уточнил эксперт.

Подробнее о том, почему Лерчек подала прошение о помиловании, читайте в нашей статье.