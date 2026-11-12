360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Юрист объяснил, сколько времени займет рассмотрение помилования Лерчек

    Юрист Матюшенков: прошение Лерчек к Путину изучит региональная комиссия

    Фото: РИА «Новости»

    Рассмотрение прошения блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) о помиловании будут рассматривать в несколько этапов. Об этом 360.ru рассказал заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков.

    Он объяснил, что сначала обращение о помиловании зарегистрирует орган, исполняющий наказание. После этого документ будут рассматривать еще несколько инстанций.

    Бумага поступит в территориальный орган уголовно-исполнительной системы и региональную комиссию по вопросам помилования, последняя изучит обстоятельства дела и подготовит заключение о целесообразности применения помилования. Только после этого материалы передадут высшему должностному лицу региона, которое направит представление президенту России.

    «Согласно Указу № 787, региональная комиссия должна подготовить заключение в течение 30 дней со дня получения ходатайства. Глава региона направляет представление президенту в течение 10 дней по делам небольшой и средней тяжести либо 15 дней по тяжким и особо тяжким преступлениям», — уточнил эксперт.

    Подробнее о том, почему Лерчек подала прошение о помиловании, читайте в нашей статье.

    Читайте также

    Адвокат Лерчек заявил, что она находится в тяжелом состоянии и проходит лечение

    Лерчек попросила Путина помиловать ее

    В Мосгорсуде признали законным приговор Лерчек

    Адвокат Лерчек заявил, что она находится в тяжелом состоянии и проходит лечение

    Лерчек попросила Путина помиловать ее

    В Мосгорсуде признали законным приговор Лерчек