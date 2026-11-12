Помилование не отменяет приговор. Юрист оценил прошение Лерчек к Путину

Юрист Матюшенков: Лерчек не получит отмену приговора даже при помиловании

Даже если президент Владимир Путин примет решение помиловать блогера Лерчек (Валерию Чекалину), ее не признают невиновной и не отменят приговор. Об этом 360.ru рассказал заместитель директора АНО «Центр развития законодательства», кандидат юридических наук, юрист Дмитрий Матюшенков.

Он объяснил, что помилование как правовой механизм может освободить осужденного от дальнейшего отбывания наказания, а также смягчить его либо снять судимость.

«При этом речь не идет об отмене приговора или признании человека невиновным. Решение принимается индивидуально, с учетом обстоятельств совершенного преступления и личности осужденного», — подчеркнул специалист.

Во время рассмотрения помилования комиссии изучат характер и степень общественной опасности преступления, а также учтут ряд факторов: поведение блогера, состояние здоровья, семейное положение и другие обстоятельства.

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