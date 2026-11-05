Защита Лерчек продолжит в кассации обжалование приговора

Защита блогера Лерчек продолжит в кассации обжалование приговора. Об этом заявил адвокат блогера Константин Третьяков в беседе с 360.ru.

Он объяснил, что приговор Чекалиной изменили только в юридической форме.

«Изначально ей было назначено наказание в виде запрета заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и так далее. Это был отдельный вид наказания <… >. Сейчас, по требованию прокуратуры, исключили это как отдельный вид наказания», — сказал он.

По его словам, речь идет о внесении изменений в порядок отбывания условного наказания — то есть, внесли дополнительную обязанность в виде запрета использования отдельных интернет-ресурсов.

Он подчеркнул, что вести соцсети Чекалина как не могла, так и не может.

Сегодня в Мосгорсуде приговор признали законным. Апелляцию отклонили и постановление Гагаринского суда от 31 июля вступило в силу. Тогда суд приговорил Лерчек к пяти годам условно со штрафом 763,5 миллиона рублей и трехлетнему запрету администрировать интернет-сайты.

По словам Третьякова, доход блогера за 2025 год составил 344 тысячи рублей. С такими средствами, из-за состояния здоровья, а также из-за запрета вести соцсети, выплатить многомиллионный штраф ей почти невозможно.