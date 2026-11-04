Лерчек начала второй курс химиотерапии в московской больнице

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, начала второй курс химиотерапии в московской городской клинической больнице № 62. О лечении она рассказала на видео, которое отец ее четвертого ребенка, танцевальный тренер Луис Сквиччиарини, опубликовал на ее странице в Instagram*.

«Сегодня мы в поликлинике, делаем второй курс химиотерапии. Кстати, в этот раз я в государственной поликлинике № 62. После [НМИЦ онкологии имени] Блохина меня по ОМС отправили сюда, так что теперь будем лечиться тут», — сказала Чекалина.

У блогера диагностировали рак желудка четвертой стадии. В феврале она родила четвертого ребенка, а на следующий день после выписки попала в онкологическую реанимацию. По словам Чекалиной, химиотерапия стала промежуточным этапом перед возможной поездкой в Китай, где она рассчитывает получить вакцину для лечения онкологического заболевания.

Ранее адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что клиника в Китае уже пригласила Чекалину на лечение, она попросила суд разрешить ей выехать из страны.

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