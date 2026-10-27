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    Киркоров раскрыл правду о черном списке в Balenciaga

    Киркоров вновь может покупать премиум в Balenciaga

    Фото: РИА «Новости»

    Певец Киркоров рассказал, что свободно покупает вещи зарубежных премиальных марок. В числе таковых он назвал Balenciaga, артиста процитировало РИА «Новости»

    Филипп Киркоров признал, что раньше с брендом Balenciaga у него «были проблемы». Их он считает «недоразумением». По его мнению, решение о бане мог принять лично Демна Гвасалия, этнический грузин.

    Несколько лет назад Гвасалия, известный дизайнер и модельер, отвечал за творческое направление Balenciaga. 

    О том, что этот дом моды запретил певцу покупать их вещи, рассказывал только сам Киркоров. В Balenciaga по данному поводу никаких объявлений не делали.

    По словам Киркорова, в магазине бренда объяснили решение о бане тем, что певец «живет в России и поддерживает президента Путина». 

    Гвасалия ушел с поста креативного директора Balenciaga в 2025 году. Он перешел в Gucci. Киркоров с иронией предположил, что теперь проблемы у него могут возникнуть и с этой маркой. 

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