Сегодня 02:13 Рискнул жизнью на съемках и умер в день рождения. Как сложилась жизнь советского актера Владимира Земляникина Фото: РИА «Новости» Знаменитости

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Советский актер Владимир Земляникин, звезда кино середины ХХ века, 27 октября отмечал бы 93-летие. Однако в 2016 году — тоже 27 октября — его не стало. Как актер стал знаменитым и что было потом, чьи предательства ему пришлось пережить — в материале 360.ru.

Военное детство и первые шаги в актерстве

Владимир появился на свет в Москве в 1933 году. Отец был работником автомобилестроительного завода, мать занималась домашним хозяйством. Володе было всего семь лет, когда началась Великая Отечественная война. Несколько лет они с матерью провели в эвакуации, а после окончания войны вернулись в столицу.

Все помню — вот бомбежки, вот куда-то меня тащили в бомбоубежище, я даже потом заикался, видимо, так эмоционально это воспринял. Меня даже как-то к какой-то бабке водили. <…> Прошло. Владимир Земляникин

Азы актерского мастерства мальчик постиг благодаря отцу. Семья жила в криминальном районе, и тот, боясь, что сын попадет в плохую компанию, отдал его в театральную студию при заводском доме культуры.

После школы Земляникин уже точно знал, какого будущего хочет. Он подался сразу в несколько театральных училищ, прошел в Щукинское. Его однокурсниками стали будущие звезды кино и театра: Нина Дорошина, Леонид Каневский, Инна Якименко. Окончив учебу, Владимир некоторое время работал в Центральной студии киноактера (позже — Театр-студия киноактера). Затем актера позвали в театр «Современник», в труппе которого он служил 57 лет. Играл в спектаклях «Ревизор», «Голый король», «Бесы», «Пятая колонна» и других.

Фото: РИА «Новости»

В кино Земляникин дебютировал, еще не окончив училище, — в 1954 году. Ему досталась второстепенная роль в фильме Татьяны Лукашевич по пьесе Лии Гераскиной. Следом были другие роли, тоже эпизодические, но довольно интересные: в картинах «Испытание верности», «Разные судьбы».

Честный, сильный духом парень

Прорывным для Земляникина стал фильм «Дом, в котором я живу» (1957). Его Сережа Давыдов, один из главных персонажей, воплотил в себе качества образцового представителя молодежи времен «оттепели»: честный, стойкий, мечтательный, способный на поступки. Эта роль так и осталась одной из самых заметных в карьере актера. Во время работы над фильмом Земляникин, рискнув жизнью, спас ребенка из-под трамвая. Мальчик засмотрелся на работу съемочной группы и вышел на рельсы, не замечая транспорта. Актер бросился к ребенку и успел выхватить его прямо из-под колес. Причем Земляникина трамвай все-таки сбил, отбросив на несколько метров. О подвиге актера написали в газетах, но сам он себя героем не считал. «С каждым могло такое случиться», — скромно говорил он.

Фото: РИА «Новости»

Еще одну знаковую роль Владимир исполнил в тот же год. Он сыграл друга главного героя, Аркадия Чапа, в «Повести о первой любви». За Земляникиным закрепилось амплуа честного и бескомпромиссного, сильного духом парня. Среди других фильмов, в которых сыграл Земляникин, — «Шумный день», «Вечный зов», «Шаг навстречу», «Битва за Москву». Большинство ролей были яркими, но второстепенными. Актер оставался востребованным и после распада СССР. Снялся в остросюжетном боевике «Дураки умирают по пятницам», детективе «Убийство на Ждановской», сериалах «Сезон охоты — 2» и «Завещание Ленина». Последняя его роль, сыгранная в 2011 году, была главной. В 43-минутной короткометражке «Красные фонтаны» Земляникин сыграл ветерана Великой Отечественной войны.

Фото: Скриншот фильма «Красные фонтаны» / Публичное достояние

Три любви и два предательства

Личная жизнь любимого советского артиста не всегда складывалась гладко. Дважды ему пришлось пережить предательство любимых женщин — по стечению обстоятельств, оба раза разлучниками стали мужчины с одним и тем же именем. В Щукинском училище Земляникин влюбился в Нину Дорошину. Она ответила взаимностью. После окончания «Щуки» они вместе трудились сначала в Центральной студии киноактера, а потом и в «Современнике». Однако будущего у отношений не оказалось — в театре Дорошина увлеклась Олегом Ефремовым. Эта история любви, порой мучительная, длилась всю их жизнь. Дорошина и Ефремов то встречались, то расставались, вступали в брак с другими, но Ефремов так и остался главной любовью актрисы. Земляникин же оказался за бортом и очень переживал. Говорят, что следующая избранница привлекла его отчасти похожестью на Дорошину.

Фото: РИА «Новости»

Знакомство с юной Любовью Лифенцовой состоялось на съемках фильма «Улица молодости». Владимир сразу начал ухаживать за девушкой и предупреждал окружающих о своих серьезных намерениях, чтобы другие парни держались от нее подальше. Когда они поженились, Любе не исполнилось и 17 лет, Владимиру было около 25. В браке родилась дочь Елена. Скандалов в семье не было, но и назвать отношения безупречными было сложно. Молодая семья жила с отцом и мачехой Земляникина (его матери к тому времени уже не было в живых), и мачеха постоянно придиралась к Любови. Невестке запрещалось приводить гостей даже в день рождения. Подруги Любови подливали масла в огонь, указывая ей на бездействие Владимира — по их мнению, он должен был позаботиться о том, чтобы найти для своей семьи отдельное жилье. Брак продлился около пяти лет.

Фото: Кадр из фильма «Коммунары» (1971) / Публичное достояние

В конце 1960-х, работая в МХТ, Любовь Земляникина оставила мужа и переехала с дочерью в общежитие театра. Примерно в то же время Любовь повстречала Олега Стриженова, и между ними вспыхнул бурный роман. Возможно, именно это, а не бытовые трудности и ссоры с мачехой Земляникина, подтолкнуло молодую женщину к разводу. Стриженов стал ее вторым мужем — когда он женился на Любови, она уже носила под сердцем его сына Александра. Этот брак продлился шесть лет. А Земляникин опять остался у разбитого корыта и зарекся иметь дело с актрисами. Следующей его избранницей стала журналистка Людмила Егорова. Она была девушкой друга Владимира, однако так понравилась артисту, что он прямо заявил приятелю о намерении ее отбить. И уже вскоре Земляникин и Егорова отправились в загс.

Фото: YouTube

На этот раз повезло — супруги счастливо прожили вместе целых полвека. Егорова подружилась с дочерью мужа. А вот общих детей у них так и не появилось. Единственный раз, когда Людмиле удалось забеременеть, у Земляникина нашли туберкулез, и медики настояли на аборте. Актеру хотели удалить легкое, но он категорически отказался. В качестве альтернативы решил по совету коллег бегать трусцой — и, как ни удивительно, это помогло: через год туберкулез отступил. А в последние 10 лет жизни Владимир боролся с раком, который обнаружили уже запущенным. Он перенес три операции и курсы химиотерапии. Увы, болезнь победила — Земляникина не стало в 83-й день рождения. Вдова актера жива до сих пор. А вот единственная дочь трагически погибла в 2025 году — ее сбил мотоцикл на пешеходном переходе. Мать Елены, Любовь Стриженова, этого уже не застала — она скончалась в 2024-м.