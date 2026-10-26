Хабенский извинился перед зрителями за цены на билеты

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский после спектакля «Кабала святош» в Казани вышел к зрителям и попросил у них прощения. Он отметил, что ему стыдно перед всеми, кто посмотрел представление, сообщил журнал The Voice .

Спектакль по пьесе Михаила Булгакова показали на сцене Татарского государственного театра имени Галиасгара Камала. Роль Мольера сыграл Хабенский, а Людовика XIV — артист балета Николай Цискаридзе.

Актер в обращении к зрителям рассказал, что «в погоне за какими-то достижениями, успехом стерлась грань допустимого».

«Еще раз приношу свои извинения всем потерпевшим и тем, кто ушел в антракте. И еще, пожалуйста, простите за цены на билеты», — подчеркнул Хабенский.

Ранее режиссер Павел Лунгин сообщил, что решил взять рэпера Хаски на роль Михаила Лермонтова, потому что считает исполнителя поэтом. По его мнению, даже профессиональный актер не всегда может передать глубину понимания поэзии.