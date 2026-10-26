Блогер Юлия Годунова поделилась деталями потери кольца за 50 млн рублей

Блогерша Юлия Годунова рассказала, как потеряла дорогостоящее кольцо в салоне такси. Своей историей она поделилась в видео на ее YouTube-канале .

По ее словам, блогер Влад А4 (Влад Бумага) подарил ей кольцо с розовым бриллиантом в пять карат в честь рождения их дочери. Оно оценивается в сумму до 50 миллионов рублей.

«Я даже не знала никогда его стоимость, пока не пришлось заняться этим вопросом», — призналась блогерша.

Она рассказала, что в таки решила намазать руки кремом, поэтому сняла кольцо и положила его в машине. Когда приехала, то забыла его забрать при выходе из такси. Она позвонила таксисту, но тот отказался вернуть ювелирное украшение. Кроме того, начал придумывать различные отговорки и выдвигать версии, куда могло пропасть кольцо.

Блогерша в итоге обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Пока неизвестны подробности расследования.

Ранее столичный суд признал основанную Владиславом Бумагой компанию ООО «А4 Трейд» банкротом.