Умер актер из «Солнцепека» и «Крыльев империи» Андрей Терентьев

Российский актер театра и кино Андрей Терентьев скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщила пресс-служба российской продюсерской кинокомпании «Триикс Медиа».

«Андрей блестяще играл в наших проектах. Зрителям он запомнился по многим ролям в наших фильмах и сериалах, таких как „Реализация“, „Подсудимый“, „Филин“, „Крылья империи“, „Первый отдел“, „Солнцепек“ и других. Не верится, что его с нами больше нет. Вечная память», — сказала генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании Инесса Юрченко.

Андрей Терентьев родился 14 июля 1982 года в Нойштрелице (ГДР). Будущий актер вырос в семье военнослужащих. После вывода советских войск из Германии Терентьевы переехали в Ригу, где в 1991 году его отец, милиционер, погиб при исполнении служебных обязанностей. Мать актера с сыновьями отправилась в Смоленск.

В 2006 году он окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства по классу В. М. Фильштинского. Играл в жанрах — детектив, драма и криминал.

В фильмографии актера 57 картин и сериалов, в том числе те, где он сыграл главные роли. Он снимался в таких сериалах, как «Тайны следствия», «Диверсант 2: Конец войны», «Мы из будущего», «Литейный 4», «Горюнов», «Крылья империи», «Реализация» и «Пилигрим». В драме Максима Бриуса и Михаила Вассербаума «Солнцепек», посвященной событиям в Луганске в мае 2014 года, Терентьев сыграл одну из главных ролей — Женю.

Панихида и церемония прощания с актером состоятся 23 октября в Санкт-Петербурге.