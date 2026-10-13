Суд отказал звезде «Евлампии Романовой» в разделе имущества с бывшим мужем

Дорогомиловский районный суд Москвы отказал актрисе Алле Клюке в удовлетворении иска о разделе совместно нажитого имущества с бывшим супругом, режиссером Владимиром Морозовым. Об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Как ранее писала «КП», предметом спора стала двухкомнатная квартира на Брянской улице, приобретенная супругами в 2003 году. Недвижимость оформили на Морозова.

В сентябре продюсер Игорь Толстунов подтвердил в суде, что одолжил актрисе около 35 тысяч долларов на приобретение квартиры. Морозов, в свою очередь, настаивал, что оплатил недвижимость исключительно деньгами от продажи своей однокомнатной квартиры в Солнцеве.

Несколько лет назад злоумышленники переоформили квартиру по поддельным документам, пока супруги жили за границей. Впоследствии недвижимость удалось вернуть.

Клюка и Морозов в ноябре 2025-го официально развелись. Актриса известна по главной роли в сериале «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант», режиссером которого был Морозов.