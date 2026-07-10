«Мне очень интересно». Юрий Стоянов раскрыл секрет своей востребованности в профессии

Актер Юрий Стоянов заявил, что остается востребованным в своей профессии благодаря любопытству. Секретом популярности артист поделился в беседе с 360.ru.

«Секрет в любопытстве. Мне очень интересно все, что происходит вокруг меня, все, что происходит в профессии», — сказал он.

Артист отметил, что не думает о достижениях. Каждый новый проект для него — это поиск ответа на вопрос, в чем заключается его профессия.

«Я не принадлежу к числу очень уверенных в себе актеров, поэтому всю жизнь учусь», — сказал Стоянов.

Также актер отметил, что если бы встретил себя молодого, то не стал бы давать никаких советов — ошибок было слишком много как в жизни, так и на сцене, перечислять их не хватит времени.

Стоянову 10 июля исполняется 69 лет. За его плечами долгий путь — от выпускника ГИТИСа до всенародно любимой звезды. Подробнее о его жизни — в большом материале 360.ru.