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    Беспилотным такси могут разрешить отменять поездки из-за поведения пассажира

    Правительство внесло в Госдуму законопроект, после принятия которого беспилотные такси смогут отказывать в поездках из-за поведения пассажиров. Об этом сообщил ТАСС.

    Причиной для отмены поездки могут стать ограничения на маршруте, а также угроза работе системы вождения.

    Фрахтовщик также может отказать пассажиру, если путь пролегает через зону действия ограничений движения беспилотных автомобилей. Сведения о таких запретах планируется размещать в специальных информационных системах.

    Также инициатива предусматривает установление постоянного правового регулирования эксплуатации беспилотного транспорта за пределами экспериментальных правовых режимов. Предполагается, что закон начнет действовать с 1 сентября 2027 года.

    Ранее американская компания Tesla свернула производство пикапов Cybertruck, чтобы выпускать вместо них беспилотные такси Cybercab.

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