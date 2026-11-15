Беспилотным такси могут разрешить отменять поездки из-за поведения пассажира

Правительство внесло в Госдуму законопроект, после принятия которого беспилотные такси смогут отказывать в поездках из-за поведения пассажиров. Об этом сообщил ТАСС .

Причиной для отмены поездки могут стать ограничения на маршруте, а также угроза работе системы вождения.

Фрахтовщик также может отказать пассажиру, если путь пролегает через зону действия ограничений движения беспилотных автомобилей. Сведения о таких запретах планируется размещать в специальных информационных системах.

Также инициатива предусматривает установление постоянного правового регулирования эксплуатации беспилотного транспорта за пределами экспериментальных правовых режимов. Предполагается, что закон начнет действовать с 1 сентября 2027 года.

Ранее американская компания Tesla свернула производство пикапов Cybertruck, чтобы выпускать вместо них беспилотные такси Cybercab.