Водители в России не потеряют навыки управления машиной из-за появления беспилотных автомобилей. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер Андрей Никитин.

Он подчеркнул, что внедрение высокоавтоматизированного транспорта будет постепенным. Обычные машины и беспилотники будут ездить по дорогам параллельно еще десятки лет. Поэтому опасения, что водители одномоментно разучатся управлять автомобилем, беспочвенны.

Никитин добавил, что массовый выпуск таких машин на дороги напрямую зависит от законодательства. Кабинет министров уже внес нужный законопроект в Госдуму. Вице-премьер надеется, что его примут в обозримом будущем.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому беспилотные такси смогут отменять поездки из-за поведения пассажира и ограничений на маршруте. Предположительно, закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.