Не сценарии и не актеры. Стоянов объяснил, почему «Городок» остался уникальным

Актер Юрий Стоянов, которому в пятницу исполняется 69 лет, в беседе с 360.ru объяснил, почему на телевидении сегодня нет проектов, похожих на культовую программу «Городок». Он был одним из создателей передачи, ее запустили в 1993 году вместе с Ильей Олейниковым, она выходила на экраны более двух десятилетий. Примечательно, что и Олейников родился 10 июля, сегодня бы ему исполнилось 79 лет.

Сегодня на российском ТВ нет программ, подобных «Городку». Эксперты называют разные причины — недостаток талантливых сценаристов, нехватку ярких исполнителей, формат устарел. Однако у Стоянова свое мнение на этот счет.

«Много, много замечательных актеров. Просто пара Стоянов — Олейников была уникальна. Я никогда не говорил, что мы были два гениальных артиста, но мы были гениальной парой. Извините, имею право так сказать», — заявил он в беседе с 360.ru.

Стоянову - 69 лет. Он прошел тернистый путь от выпускника ГИТИСа до народного любимца. Подробнее о жизни актера — в материале 360.ru.