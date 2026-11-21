Вице-премьер Никитин: наценки за перевозку детей в такси могут ограничить

В России хотят законодательно запретить таксистам устанавливать повышенные тарифы из-за возраста пассажиров и брать отдельную плату за перевозку детей. Об этом РИА «Новости» сообщил вице-премьер Андрей Никитин.

По его словам, Минтранс совместно с депутатами Госдумы уже подготовил соответствующие поправки. В ближайшие несколько месяцев документ могут вынести на публичное обсуждение.

«Мы предлагаем ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать плату за перевозку детей», — отметил Никитин.

В сентябре Минтранс также утвердил дорожную карту по повышению доступности такси для семей. План предусматривает подготовку водителей и увеличение числа автомобилей, оборудованных детскими креслами.

Кроме того, в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске тестируют скидки на поездки в такси для многодетных семей.