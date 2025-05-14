Автоэксперт Ануфриев: отсутствие иномарок в такси ставит под угрозу существование высокого сервиса

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин разъяснил причины принятия законопроекта о локализации автомобилей для такси. В свою очередь, автоэксперт Антон Ануфриев высказался о возможных последствиях закона. Об этом написал сайт телеканала «Звезда» .

Согласно аргументам Володина, законодательство необходимо для поддержания отечественного автопрома и увеличения спроса на продукцию российского производства. Пока перечень марок и моделей автомобилей, разрешенных законом для использования в качестве такси, не опубликован. Предположительно, в список войдут марки «Москвич», «Эволют» и продукция АвтоВАЗа.

Автоэксперт подчеркнул, что дорогостоящие иномарки, такие как Mercedes-Benz и BMW, крайне популярны в бизнес-классе, однако российское производство не выпускает аналогов. Отсутствие локализации этих брендов ставит под угрозу существование высококачественного сервиса такси, который клиенты привыкли ожидать.

Хотя владельцам частного транспорта беспокоиться не стоит — парламентарии предусмотрели сохранение права заниматься частным извозом до выработки ресурса автомобиля, избавив их от необходимости экстренной смены машины.