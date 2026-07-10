Сегодня 02:10 Актер, которому все любопытно. Юрию Стоянову исполняется 69 лет Юрию Стоянов: Заставить зрителя плакать, мне кажется, легче Фото: Юрий Стоянов. Pavel Kashaev / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Юрию Стоянову исполнилось 69 лет. Он прошел долгий путь от выпускника ГИТИСа до звезды всероссийского масштаба. Сегодня трудно поверить, что когда-то он годами томился на театральной «скамейке запасных» и играл в редких фильмах едва заметные эпизоды. В преддверии своего дня рождения актер дал небольшое интервью 360.ru.

«Всю жизнь учусь» Накануне дня рождения Юрия Стоянова 360.ru поговорил с актером. Он признался, что даже имей он возможность предостеречь от каких-то ошибок молодого актера БДТ Юрия Стоянова, не стал бы этого делать. Слишком велик их список и в личной жизни, и в профессии — не хватит времени перечислять. А вот секретом своей удачи и востребованности актер поделился.

Секрет в любопытстве. Мне очень интересно все, что происходит вокруг меня, все, что происходит в профессии. Я не считаю, что чего-то достиг. К каждой роли ты приступаешь, как будто задаваясь главным вопросом: «В чем же моя профессия?». Я не принадлежу к числу очень уверенных в себе актеров, поэтому всю жизнь учусь. И надеюсь еще поучиться какое-то количество времени. Юрий Стоянов

Стоянов — разносторонний актер, у него есть и драматические, и комедийные роли. Кажется, он может легко заставить зрителей плакать и смеяться. Актер рассказал, что ему интересны любые жанры. «Нет смысла стесняться и пытаться опровергнуть мнение, что я — комедийный актер. Но я надеюсь, что зритель так же, как и я, понимает, что это только часть моей профессии. Заставить зрителя плакать, мне кажется, легче», — сказал Стоянов.

Фото: Юрий Стоянов на 30-м российском кинофестивале «Кинотавр», Сочи. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Он отметил, что практически повторил путь Жванецкого: родился в Одессе, потом жил и работал в Ленинграде, а теперь — в Москве.

Одесса дала мне интерес к профессии и любовь к ней, и очень во многом меня сформировал дух этого города. В Питере мне надо было пожить и помучиться какое-то время на театральных подмостках, там же ко мне пришел первый успех. А потом я переехал в Москву, чтобы красиво продолжить мою жизнь. Потому что в Питере ты ищешь работу, а в Москве работа ищет тебя. Юрий Стоянов

Сейчас на телевидении больше нет проектов, похожих на «Городок». Критики называют разные причины: не хватает сценаристов с хорошим чувством юмором, хороших актеров, формат перестал быть актуальным. Однако Стоянов уверен, что дело в другом. «Много, много замечательных актеров. Просто пара Стоянов-Олейников была уникальна. Я никогда не говорил, что мы были два гениальных артиста, но мы были гениальной парой. Извините, имею право так сказать», — сказал Стоянов.

Фото: Презентация книги Юрия Стоянова «Игра в городки», Москва, 2024 год. Pavel Kashaev / www.globallookpress.com

Биография Стоянова Юрий Стоянов родился 10 июля 1957 года в Одессе. Вскоре после этого его отец, бессарабский болгарин, получил распределение врачом-гинекологом в село Бородино. Мать, подхватив сына, отправилась вместе с мужем и устроилась учителем в школу. Жили бедно и без электричества, а когда положенный срок окончился, вернулись в родной город. Стоянов рос шутником и быстро прославился в школе пародиями на учителей, в том числе и на собственную маму, которая там же преподавала да еще и была завучем. Парень писал стихи, выучился играть на гитаре, занимался фехтованием и даже стал мастером спорта и республиканским чемпионом.

Фото: Юрий Стоянов на открытии XIII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» в Калининграде. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Однако главной его страстью был актерский кружок при Одесской киностудии. Так что после школы Стоянов уехал в Москву попытать счастья в ГИТИС. Поступил с первого раза, причем оказался самым младшим на курсе. Его однокурсниками в числе прочих были Татьяна Догилева и Виктор Сухоруков. С последним одессит даже жил в одной комнате общежития. После выпуска в 1978 году Стоянов попал в ленинградский БДТ — Большой драматический театр. Это был очень престижный старт: на сцене блистали Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Кирилл Лавров! Пришел бы на пару лет раньше, застал бы Сергея Юрского и Наталью Тенякову. Но их уже успели выжить из театра и из города, так что они уехали в Москву. Стоянову в БДТ не везло: его упорно ставили лишь на эпизодические роли. Годы тянулись обидно и бесславно: за 18 сезонов случилась единственная большая роль: Моцарт в спектакле «Амадеус». Роман с кино тоже не состоялся — снялся всего раза три и снова мельком, даже в титрах его фамилию не всегда упоминали.

Фото: Юрий Стоянов и Лолита Милявская на съемках новогоднего мюзикла «Аладдин». Алексей Даничев / РИА «Новости»

«Городок» на двоих Однажды в 1989 году на съемках фильма «Анекдоты» Стоянов познакомился с коллегой — Ильей Олейниковым. Как-то они столкнулись, когда каждый из актеров тащил сумку со спиртным, чтобы отметить свой день рождения. Так и выяснили, что появились на свет в один день, правда, с разницей в 10 лет. После такого совпадения просто нельзя было не подружиться. Сначала Олейников подбил Стоянова вместе играть юмористические скетчи в ленинградской телепередаче «Адамово яблоко». Друзья мастерски разыгрывали уморительные анекдоты. А через два года безуспешно попробовали запустить собственное шоу «Кергуду». Зато в 1993-м на экранах вспыхнул «Городок».

Интересно Название для передачи придумал Стоянов и оно не имело никакого отношения к песне Анжелики Варум и ее папы, хоть она и звучала в финальных титрах. Артист просто вспомнил пьесу «Наш Городок», которая шла в БДТ.

Успех нового юмористического шоу был просто невероятным. И это при том, что конкуренты были серьезные: по телевизору крутили «Маски-шоу», «Джентльмен-шоу», еще вполне бодро плыл теплоход «Аншлага», читали свои тексты Михаил Задорнов и Михаил Жванецкий, плюс показывали множество нарезок из юмористических передач вроде «Вокруг смеха». Однако «Городок» смог выделиться — он стал точным слепком своего времени. Оба актера наконец-то оторвались на всю катушку, ведь теперь вся сцена принадлежала только им двоим. Вместе Стоянов и Олейников отыграли более шести тысяч персонажей. Рейтинги взлетали до небес и так почти 20 лет к ряду.

Фото: Юрий Стоянов и Илья Олейников с третьей из четырех премий Академии российского телевидения «ТЭФИ». Дмитрий Коробейников / РИА «Новости»

Стоянов, как и Олейников, стал невероятно популярен. Интервью, фотоснимки, приглашения стать гостем на различных мероприятиях и в телепрограммах. Деньги, разумеется, тоже появились, причем не чета тем копейкам, которые зарабатывал актер-эпизодник в театре. Режиссеры стали звать в кино, причем на большие роли. Первой такой картиной стал «Ландыш серебристый» Тиграна Кеосаяна. А вот когда позвонил Никита Михалков, Стоянов его просто грубо послал. Актер был уверен, что это розыгрыш. Но мэтр не обиделся и таки зазвал «городошника» в свой ремейк «12» на роль присяжного номер шесть.

Интересно Юрий Стоянов трижды ходил в ЗАГС. От первой жены у него двое сыновей, Николай и Алексей. С нынешней, третьей супругой у актера родилась дочь Екатерина.

Попал Стоянов и в картину Алексея Балабанова. правда не целиком, а только голосом. В фильме «Брат-2» актер озвучил одесского таксиста, придав этому персонажу характерный южный говор. «Городок» закончился осенью 2012 года: умер Олейников. Больше к этому проекту Стоянов не возвращался. Спустя время он запустил собственное юмористическое шоу «100янов», но уже в другом формате.

Фото: Юрий Стоянов и Илья Олейников, кадр из передачи «Городок». Anatoly Lomohov / www.globallookpress.com

Новая волна популярности Творческая жизнь Стоянова снова затихла. Нет, не так как раньше, но по сравнению с эпохой «Городка» актера почти не было видно. Он пару лет вел программу на «Культуре», музыкальное телешоу на «России-1» и даже стал советником дирекции филиала этого телеканала. Продолжал иногда сниматься в кино. Новый бум грянул в 2021-м: на экраны вышел сериал «Вампиры средней полосы». Хотя Стоянов и жаловался, что накладные зубы и «отвратительный красный кисель» сильно омрачали съемки, мудрый и харизматичный предводитель смоленских вампиров Святослав Вернидубович Кривич с потрохами купил публику.

Фото: Юрий Стоянов на премьере сериала «Вампиры средней полосы», Москва. Кирилл Каллиников / РИА «Новости»